A Napoli i tifosi fischiano la contestazione a De Laurentiis

(Di sabato 9 marzo 2019) I cori intempestivi È una scena che va avanti da un po’. Anche lo scorso anno, ma forza anche prima. Dalla curva B – dagli ultras – partono i cori contro Dee il resto dello stadio (in realtà anche la stessa curva B) fischia i contestatori. Che peraltro non brillano per tempismo. È molto difficile raccogliere consenso se lanci cori contro Dedurante il primo tempo di-Juventus mentre in campo sta succedendo di tutto. È l’ennesimo segnale che fondamentalmente sei del tutto disinteressato alla partita; porti avanti una tua battaglia politica – ci scusiamo per il termine politica associato a questa polemica di bassa lega – a prescindere da quel che accade in campo.Ovviamente, però, il resto dello stadio non può capire. Non tifa per professione. Tifa per passione. È lì per la partita, che sia pro o contro De. E ...

