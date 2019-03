Yoshi' s Crafted World ci dà un assaggio del gameplay in un nuovo interessante trailer

Yoshi's Crafted World - prova : Dopo una lunga gestazione, l'ottavo capitolo della serie ufficiale di Yoshi è pronto ad approdare sulle nostre Switch. Un gioco che si è fatto attendere parecchio (la prima volta fu mostrato durante l'E3 2017), e su cui gli appassionati del draghetto verde puntano in maniera convinta. Dopo aver provato alcuni livelli, possiamo dirvi che la lunga attesa potrebbe essere stata ampiamente ripagata con un gioco che mostra, ancora una volta, la ...

Tuffiamoci nel meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...

Andiamo alla scoperta del meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...

Nintendo annuncia a sorpresa le date di uscita di Yoshi's Crafted World e Kirby e la nuova stoffa dell'eroe : Chi si aspettava un nuovo Nintendo Direct prima dell'annuncio della data di uscita di nuove esclusive targate Nintendo dovrà ricredersi. La grande N ha un po' spiazzato tutti rivelando senza troppo preavviso ben due date di uscita semplicemente attraverso i propri social.Come riportato da Eurogamer.net, sia i possessori di Switch che quelli di 3DS possono gioire e segnare il mese di marzo sul calendario. Sia Yoshi's Crafted World che Kirby e la ...

Yoshi's Crafted World in esclusiva per Nintendo Switch dal 29 marzo : 09/01/2019 Scienza e tecnologia Raccogli oggetti, sconfiggi nemici e risolvi enigmi, da solo o in compagnia Parti con Yoshi in una nuova avventura! Con il primo story trailer Nintendo ha annunciato la data di ...