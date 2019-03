Verissimo | Adua Del Vesco | confessioni su Gabriel Garko e l’anoressia

dilei

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ospite di Silvia Toffanin aDelracconta un periodo molto doloroso della sua vita.L’attrice, nata Rosalinda Cannavò a Messina il 26 novembre 1994, è nota per aver partecipato alla miniserie Il peccato e la vergogna e alla fiction Non è stato mio figlio. Tuttavia, i più la conoscono per via della sua vita privata, e di quel fidanzamento con. Un amore grande, il loro, che si è trasformato oggi in un rapporto di stima e d’affetto.Ed è anche di, chedelracconta. Sebbene gran parte dell’intervista sia dedicata ad un periodo decisamente più difficile, che l’ha segnata nel profondo. Un periodo in cui ha sofferto d’anoressia, sino a mettere in pericolo la sua vita: «Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento ...

