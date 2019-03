Veloce impulso freddo a inizio settimana | temperature in calo

retemeteoamatori

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ben trovati amici dopo un weekend per lo piu’ soleggiato, stabile (salvo piovaschi tra Alpi e Liguria-alta Toscana) e mite qualcosa cambierà con l’Tra domenica notte e Lunedì un fronte nord-atlantico attraverserà la penisola passando al Nord-est emente al Centro-sud. Ancora quindi poche piogge in vista per la pianura Padana e l’alto Tirreno. Lescenderanno da Lunedì sera al Centro-nord con valori che arriveranno fin 5°C sottomedia al periodo.anomalie termiche previste a 1500m in Europa tra Lunedì 11-12 Marzo Lunedì le piogge interesseranno da pomeriggio-sera le regioni Adriatiche ed il centro-sud. Possibile anche qualche temporale marittimo lungo l’Adriatico e il basso Tirreno. Nel corso della notte verso martedì nevicherà gia’ su tutto l’Appennino tra 500-1000m. I venti saranno in rinforzo di ...

