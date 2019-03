Valve avrebbe licenziato 13 dipendenti appartenenti alla divisione hardware VR

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) Arrivano interessanti novità che riguardano, che ha confermato di aver13e di aver concluso contratti con una serie di appaltatori esterni.Stando a quanto emerso, sembrerebbe che ilicenziati fosseroal team dedicatoVR. Il portavoce della società, Doug Lombardi, ha commentato la vicenda a The Verge:"Sfortunatamente, questo fa parte del business, ma non creerà un grosso cambiamento per la compagnia. Ringraziamo chiunque sia stato colpito da questa decisione per il contributo fornito fino a oggi e gli auguriamo il meglio per il futuro."Leggi altro...