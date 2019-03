Roma | subito brutte notizie per Ranieri | infortunio per Manolas

Roma - Monchi rescinde e lascia subito - Sky TG24 - : Il direttore sportivo ex Siviglia e la squadra giallorossa si separano dopo meno di due anni, come anticipato da Sky Sport. La decisione arriva il giorno dopo l'esonero dell'allenatore Eusebio Di Francesco, a cui lo spagnolo era molto legato

Ranieri atterra a Roma alle 10.30 : subito la firma - poi il primo allenamento : Claudio Ranieri è in arrivo nella Capitale. Il nuovo tecnico della Roma che prenderà il posto di Eusebio Di Francesco ieri esonerato, è partito questa mattina presto da Londra e...

Roma - Raggi a Salvini : «Subito misure contro ultras e turisti incivili». Il ministro : pronto a incontrarla : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede il sindaco di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Roma - il sindaco Raggi scrive a Salvini : «Subito misure anti-barbari contro ultras e turisti incivili» : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Roma - gay cacciato da un taxi a Trastevere : 'Fr... - scendi subito dalla mia auto'. Il racconto choc : Era salito su un taxi con due amiche a piazza Trilussa , nel cuore di Trastevere, e dopo aver chiesto al tassista: 'Puoi fermarti a un distributore automatico per comprare le sigarette?', si è sentito ...

Stadio della Roma - Grancio (demA) : “Progetto che non sta in piedi - revocare subito interesse pubblico” : Roma – “E’ irresponsabile approvare un progetto che non sta in piedi, come ha confermato persino una relazione tecnica commissionata appositamente per dimostrare il contrario”. Secondo il Politecnico di Torino quel quadrante della città si dovrebbe ‘congelare’ per due ore per consentire gli eventi allo Stadio, mentre sono affidati ad un ‘libro dei sogni’, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, ad oggi non approvato e non ...

Parigi rimanda a Roma l'ambasciatore che sale subito al Quirinale : ... Francesco D'Uva, erano intervenuti di corsa per smentire un'ipotesi di Italexit e per chiedere a Borghi, senza salamelecchi, di 'evitare dichiarazioni che possano mettere a rischio l'economia'. I ...

Roma. Vigili neo assunti subito operativi nei Municipi : Sono entrati in servizio i 407 agenti neoassunti nel Corpo di Polizia di Roma Capitale. I nuovi Vigili sono stati

Roma - il declino dell'Axa : i residenti vogliono le telecamere subito : stata spesso chiamata la «Beverly Hills» di Roma. Ville lussuose, ampi spazi verdi, aiuole curate, pochi rifiuti in giro, lunghi viali circolari che si perdono tra la Cristoforo Colombo e la via del ...

Per Salvini la sede di Casapound a Roma sarà sgomberata - ma non subito : "Prima stabili pericolanti o sotto sequestro" : Il giorno dopo la mozione del Campidoglio sullo sgombero dello stabile occupato da Casapound a Roma Matteo Salvini interviene per dire che sì, gli occupanti saranno mandati via, ma non immediatamente. "Tutti gli immobili occupati abusivamente verranno sgomberati. C'è un criterio oggettivo e non politico: ci sono immobili pericolanti e immobili sottoposti a sequestro giudiziario - ha risposto ai cronisti che gli chiedono se il ...

Macron condanna subito MaduRoma intanto vende armi ad Al Sisi : Macron IN VISITA AL CAIRO/ Venezuela lontano: condanna Maduro e sostiene Guaidò ingraziandosi Trump. Egitto vicino: fa affari con Al Sisi (che mente su Regeni). Eliseo, doppia morale Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Infortunio Under - tegola Roma : l’attaccante subito out : Infortunio Under – Si sta giocando il primo match valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino in una partita molto importante per le zone alte della classifica e per la qualificazione Champions. Dopo appena 4 minuti tegola per l’allenatore Di Francesco, problema muscolare per l’attaccante Under costretto subito al cambio, al suo posto El Shaarawy, valutazioni entro le prossime ore ma ...