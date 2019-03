Pronostico Siviglia vs Real Sociedad | La Liga 10-03-2019 e Formazioni

Pronostico Huesca vs Siviglia - La Liga 02-03-2019 e Analisi : La Liga, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Huesca-Siviglia, sabato 2 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Huesca-Siviglia, in programma sabato 2 marzo. Ancora uno scontro diretto per l’Huesca di Francisco Rodriguez, reduce dall’importante pareggio sul campo dell’Espanyol. Allo stadio ”El Alcoraz” arriva il Siviglia, scavalcato in classifica dal Getafe di 2 ...

Pronostico Siviglia vs Barcellona - La Liga 23-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Barcellona, sabato 23 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Siviglia-Barcellona, sabato 23 febbraio. Le ambizioni europee del Siviglia di Pablo Machin si scontrano con quelle della capolista Barcellona, avviato alla conquista del secondo titolo consecutivo di campione di Spagna. Gli andalusi, quarti in classifica, vogliono il bottino ...

Siviglia-Lazio : diretta streaming - formazioni e quote. Il Pronostico : Siviglia-Lazio: diretta streaming, formazioni e quote. Il pronostico Dopo il match di andata dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League, vinto dagli spagnoli allo stadio Olimpico di Roma per 1 a 0, mercoledì 20 febbraio alle 18:00 ci sarà la partita di ritorno al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. La squadra di Inzaghi dovrà compiere una vera e propria impresa per centrare il passaggio del turno. Siviglia-Lazio: Il match Entrambe ...

Pronostico Villarreal vs Siviglia - LaLiga 17-02-2019 e Analisi : Analisi e Pronostico della partita Villarreal-Siviglia, domenica 17 febbraio. Quello che andrà in scena al “Estadio de la Ceramica” sarà il confronto fra due squadre reduci da due fondamentali vittorie in trasferta nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.Come arrivano Villarreal e Siviglia?Al Villarreal nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata sufficente una rete messa a segno al 3’ ...

Lazio-Siviglia : quote - probabili formazioni e Pronostico : Lazio-Siviglia: quote, probabili formazioni e pronostico Giovedì 14 Febbraio 2019 alle ore 18.55 allo stadio “Olimpico” di Roma si giocherà il match tra Lazio e Siviglia, valido per i sedicesimi di finale di Europa League 2018/2019. Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane Lazio, avversario difficile Quello di Giovedì sarà il primo incontro ufficiale tra Lazio e Siviglia, per i ...

Pronostico Celta Vigo vs Siviglia - La Liga 02-02-2019 e Analisi : Celta Vigo-Siviglia, sabato 2 febbraio. Sfida delicatissima al ”Balaidos” tra due squadre chiamate a rialzare la testa. I galiziani sono reduci da cinque sconfitte consecutive, mentre gli andalusi hanno fatto meglio ma potrebbe pesare nella mente dei giocatori la cocente sconfitta per 6 a 1 al Camp Nou contro il Barcellona in Copa del Rey. Una vittoria serve a entrambe per rilanciarsi al più presto. Analisi e Pronostico della ...

Pronostico Barcellona vs Siviglia - Copa del Rey 30-01-2019 e Analisi : Barcellona-Siviglia, mercoledì 30 gennaio. Il match più atteso dei quarti di finale della Copa del Rey è quello del Camp Nou. Una sfida tra squadre che lottano per obiettivi d’alta classifica anche in campionato e che vede i blaugrana in cerca di riscatto dopo la sconfitta dell’andata al ”Pizjuán”. A decidere l’incontro in favore della formazione andalusa sono stati Pablo Sarabia e Ben Yedder. Alla formazione di ...

Pronostico Espanyol – Betis Siviglia - Copa del Rey 24-01-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Espanyol – Betis Siviglia, Copa del Rey Quarti di finale andata, 24 Gennaio 2019 ore 19.30Pronostico / Copa del Rey- Allo Estadio Cornella-El Prat, l’Espanyol di Rubì prova a risollevare una stagione piuttosto contraddittoria, ospitando il Betis Siviglia di Quique Setien, per l’andata dei quarti di finale di Copa del Rey. La formazione della Catalogna ha eliminato nel turno precedente il Villarreal, mentre ...

Pronostico Siviglia vs Barcellona - Copa del Rey 23-01-2019 e Analisi : Siviglia-Barcellona, mercoledì 23 gennaio. E’ sicuramente la sfida più prestigiosa dei quarti di finale della Copa del Rey. Il Barcellona capolista della Primera Division fa visita al Siviglia di Pablo Machin per continuare a vincere, ma al ”Sanchez Pizjuan” non sarà facile contro una squadra che nell’ultimo periodo non ottiene risultati positivi. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Siviglia - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Athletic Bilbao-Siviglia, domenica 13 gennaio. La Liga è quasi al giro di boa e propone una sfida già andata in scena durante la settimana negli ottavi di finale di Copa del Rey. Il Siviglia ha in pratica chiuso il discorso qualificazione vincendo per 3-1 al San Mames. Ora ci si rituffa in campionato dove la squadra di Gaizka Garitano proverà a evitare di finire nuovamente in zona retrocessione mantenendo i punti di vantaggio in classifica ...

Pronostico Atheltic Bilbao vs Siviglia - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Atheltic Bilbao-Siviglia, giovedì 10 gennaio. L’andata degli ottavi di finale della Coppa di Spagna propone una partita aperta a ogni Pronostico e che per entrambe vale molto. In campionato i baschi sono in ripresa dopo un avvio disastroso, mentre gli andalusi sono in lotta per titolo. Non sarà una partita semplice per entrambe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atheltic Bilbao e Siviglia?Un gol di Iñaki Williams ha ...