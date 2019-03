Paura per Alessia Marcuzzi la figlia cade dall’altalena e sbatte la testa

Litiga per un parcheggio e minaccia una coppia con un piede di porco - Paura nel centro di Lecce : scatta la denuncia : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Paura sulla crociera Norwegian Escape : la nave si inclina per il vento e vola tutto per terra. Passeggeri feriti : Momenti di Paura sulla nave da crociera Norwegian Escape, dove domenica 3 marzo un fortissimo vento ha colpito l’imbarcazione al largo della East coast americana, facendo volare per terra tavoli e sedie. Una decina di persone, tra equipaggio e Passeggeri, sono state medicate e ricoverate in ospedale Il video è stato girato da un passeggero e pubblicato sul proprio canale Youtube (Aj Black) L'articolo Paura sulla crociera Norwegian Escape: ...

Corona vs Fogli - parla la ex moglie Viola Valentino : “Ho Paura per la sua salute” : Su Instagram le dichiarazioni della ex moglie del cantante, destinatario del duro messaggio di Corona durante l'ultima...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18 : Paura per Teddy Altman : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18: la trama Prosegue, con successo, la programmazione americana di Grey’s Anatomy. La stagione dei record, composta da ben 25 puntate, è giunta al quindicesimo episodio. Tuttavia la ABC, network americano che trasmette le puntate inedite del Medical-Drama, ha già rilasciato la sinossi ufficiale dell’episodio numero diciotto. In onda giovedì 21 marzo, la puntata si intitolerà “Add it ...

Milano - presa baby gang : nove minori arrestati. “Volevano generare Paura. Ferocia per avere 5 euro o un cappellino” : Pianificavano con precisione le loro azioni, caratterizzate da “una particolare Ferocia del gruppo” anche solo per impossessarsi di un cappellino o di 5 euro. Il loro scopo infatti non era tanto il guadagno, quanto generare nelle vittime “paura, smarrimento e sgomento”. Così nell’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per cinque minorenni e il collocamento in comunità per altri quattro, il ...

Incidente Porto Recanati - la moglie del killer : “Mi vergogno e ho Paura per i miei figli” : La moglie di Marouane Farah, arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo l'Incidente di Porto Recanati di sabato sera: "Vorrei sapere come stanno i bambini, vorrei scusarmi, vorrei poter fare qualcosa. Ma c’è tanta cattiveria e io ho paura di quello che può succedere". Intanto è tutto pronto a Castelfidardo per i funerali delle due vittime della strage, Elisa Del Vicario e il suo compagno Gianluca Carotti.Continua a leggere

Juventus - Paura passata per Khedira : il centrocampista è rientrato a Torino : Sami Khedira torna a Torino, il centrocampista della Juventus aveva spaventato i tifosi a causa dell’aritmia atriale riscontratagli lo scorso 19 febbraio Buone notizie per la Juventus dal fronte Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, a cui era stata riscontrata lo scorso 19 febbraio un’aritmia atriale, dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico, è rientrato a Torino. Il bianconero, a seguito della convalescenza, ha ...

‘Viva l’Italia. Perché non siamo il malato d’Europa’. Il libro-inchiesta di Francesco Bonazzi sull’economia della Paura : A meno di 100 giorni dal voto europeo esce un libro che smonta leggende sul declino dell’Italia, scava sotto le parole d’ordine dell’euroregime, e può dare una picconata micidiale al pensiero unico di Bruxelles e Francoforte. Si chiama “Viva l’Italia” (Chiarelettere, 16 euro in libreria, 9,99 come e-book). Sottotitolo: “Perché non siamo il malato d’Europa”. In 256 pagine il giornalista economico torinese Francesco Bonazzi riporta al ...

Pd - appelli al voto per Paura del flop. Zingaretti teme la vittoria dimezzata : Gli appelli si susseguono, «andate a votare», tutti si sgolano per chiamare a raccolta ai gazebo, da Prodi a Veltroni, da Calenda a Bassolino. Financo Renzi, in tour per il suo libro in testa alle classifiche, che invita a votare assicurando che «chiunque vinca non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quella che io ho subito». Come a di...

Tante persone a Milano contro la politica della Paura : Milano, 2 mar., askanews, - Sono decine di migliaia le persone che si sono ritrovate all'angolo tra via Palestro e corso Venezia a Milano da dove, intorno alle 14:15, è partita la manifestazione ...

U&D - Ivan Gonzalez - polemica sui social : 'Ha scelto per Paura di rimanere solo' : Nella serata del 1° marzo è avvenuta la tanto attesa messa in onda della scelta definitiva dei due tronisti, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i quali sono stati chiamati a scegliere tra le loro corteggiatrici. Molto emozionante è stata la scelta serale dello spagnolo, Ivan, il quale ha dichiarato di aver sempre avuto paura dell'amore e di non essere mai riuscito a trovare la donna giusta per lui. Ivan Gonzalez: la sua scelta riceve critiche ...

Paura nel centro di Massa per un'auto incendiata : Massa - Paura nella serata di ieri, venerdì, a Massa per un'auto a fuoco. Intorno alle 21 la vettura, una Ford Galaxy, per cause da accertare, ha preso fuoco in via Enrico Fermi. Scattato l'allarme, ...

Simone Inzaghi pronto al derby di Roma : “rispetto per l’avversario - ma non abbiamo Paura!” : Simone Inzaghi si prepara a vivere una serata dalle mille emozioni con la sua Lazio impegnata nel derby della Capitale contro la Roma “abbiamo grande rispetto per la Roma ma non la temiamo. Lo stadio Olimpico sarà quasi interamente nostro e i tifosi ci spingeranno. Dovremo avere gambe, grande testa e cuore“. Fotografa così il derby della Capitale il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia. ...

Uomini e Donne - incidente per Lorenzo Riccardi e Claudia : Paura per l'ex tronista dopo l'impatto : e Claudia Dionigi di Uomini e Donne sono rimasti coinvolti in un incidente d'auto in autostrada. I due ragazzi, tamponati da un altro automobilista, hanno subito il danno oltre alla beffa. Le loro ...