PASTORI SARDI | ACCORDO SU PREZZO LATTE 74 cent al litro | a novembre conguaglio

PASTORI SARDI - accordo sul prezzo del latte : 74 centesimi al litro - : Intesa raggiunta in Prefettura a Sassari. Ai produttori è stato anche promesso un conguaglio a novembre in base a quanto sarà venduto il pecorino di cui saranno monitorati settimanalmente i prezzi

PASTORI SARDI - accordo sul prezzo del latte : 74 centesimi al litro : Pastori sardi, accordo sul prezzo del latte: 74 centesimi al litro Intesa raggiunta in Prefettura a Sassari. Ai produttori è stato anche promesso un conguaglio a novembre in base al prezzo del pecorino romano Parole chiave: digitall ...

Mogli PASTORI SARDI dalla Casellati : ... di portare la voce di noi donne", ha sottolineato Usai dopo l'incontro rimarcando le "enormi difficoltà che hanno le famiglie basate sostanzialmente su un'economia agro-pastorale".

PASTORI SARDI di nuovo in assemblea in vista del prossimo incontro con gli industriali : Il tavolo alla presenza del ministro dell'Agricoltura Centinaio è fissato per il 7 marzo. In ballo la proroga della tregua o nuove azioni di protesta clamorose

Claudio Marchisio - il calciatore impegnato sui social : dal caso dei PASTORI SARDI alla plastica negli oceani : Verso le cose del mondo, verso il di più, verso quello che c'è oltre. 'Noi calciatori viviamo su un'isola' disse Diego Maradona. Ecco, Marchisio isolato su quell'isola esclusiva, ma anche reclusiva ...

Le aste dei discount che svendono il latte dei PASTORI sardi : Mentre i lavoratori buttavano il latte, una grande azienda lanciava un’asta al buio per assicurarsi diecimila quintali di pecorino al minor prezzo possibile. Poi però fatto marcia indietro. Leggi

Latte - protesta PASTORI SARDI : autocisterna data alle fiamme. FOTO : Latte, protesta pastori sardi: autocisterna data alle fiamme. FOTO Due uomini armati hanno assaltato un autotrasportatore a Nule , nel Sassarese, legandolo a un albero e appiccando un incendio al mezzo. Si tratta dell’ennesimo atto di protesta che sta "inquinando" la lotta degli allevatori sardi Parole ...

Salvini : rivedrò ancora i PASTORI sardi : 21.18 "In settimana convocherò nuovamente i pastori al Viminale per dare una degna chiusura a questa vicenda". Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un convegno della Confagricoltura tenutosi in una università privata di Roma. "Incontrerò i pastori sardi. Quelli che hanno fermato domenica una cisterna di latte con i fucili, non sono pastori ma sono delinquenti. I primi ad arrabbiarsi sono i pastori. Perché i pastori ...

PASTORI SARDI : assalto armato a cisterna nel Nuorese : Nessuna tregua nel giorno del voto per le regionali in Sardegna da parte dei Pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. Stamattina nei pressi di Orune, Nuoro,, due uomini armati e travisati ...

Assalto armato a una cisterna. La protesta dei PASTORI SARDI anche nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L’Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il “commando” ha costre...

La protesta dei PASTORI sardi : Il Piano di Rinascita si inserì, circa 50 anni fa, tanto nel contesto industriale quanto in quello agricolo, spaccando gli equilibri di un'economia che oggi non esisteremmo a considerare 'verde' e ...