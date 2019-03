' Non una di meno' | le donne di Napoli sfilano in piazza

Tav - Buffagni (M5s) : “Non c’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. Difficoltà c’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

Serie A Torino - Mazzarri : «FrosiNone? Massimo rispetto - servirà una gara al top» : Torino - " Dovremo essere al top per ottenere un risultato importante ". Comincia così Walter Mazzari , tecnico del Torino , nella consueta conferenza stampa di vigilia. "Sembra di ripetere sempre le ...

Di Maio Non vuole intestarsi la caduta del governo : no a prove di forza in Cdm - pronta una risoluzione : "Se Salvini decide davvero di rifiutare il dialogo, lunedì partono i bandi, e il giorno dopo presentiamo noi una risoluzione in Parlamento per dire no al Tav". È su questa linea che la war room di Luigi Di Maio riunita a Palazzo Chigi si alza e si dirige verso la sala stampa di Palazzo Chigi. Il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta con gli occhi scavati da poche ore di sonno, evidentemente spiazzato dalla mossa del ...

8 marzo - da Milano a Napoli : sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...

C'è una scatola che legge i colori per i Non vedenti : Una ragazza non vedente finalmente potrà "vedere" i colori degli oggetti che la circondano grazie a una speciale scatoletta messa a punto da un'azienda hi-tech. L'idea è venuta ai suoi compagni di scuola, che si sono cimentati in un percorso di alternanza scuola-lavoro (leggi la storia su L'Arno.it). Laura Paolini, diciotto anni, è una studentessa del liceo classico Foresi di Portoferrario (Isola d'Elba). "Sarebbe bello poter fare qualcosa per ...

Riccardo Fogli il caso - Corona pentito : “Mi sento una merda - Non andava fatto!” : Fabrizio Corona pentito di ciò che ha fatto a Riccardo Fogli: “Mi sento una merda” Fabrizio Corona in una conferenza stampa indetta nel suo ufficio milanese, davanti ai tanti giornalisti presenti, si cosparge il capo di cenere dopo aver bullizzato Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi lunedì scorso, durante l’ottava puntata del reality show, definendolo ‘vecchio’, ‘cornuto’ e affermando di avere le prove certe … Continue reading ...

«Non una di meno» - le donne di Napoli sfilano in piazza : Corteo femminista organizzato anche Napoli dalle attiviste de #Non una di meno che come in altre città italiane hanno partecipato allo Sciopero Globale Transfemminista dell'8 marzo. Lungo...

Paolo Bonolis : “Mia moglie sui social? A me Non interessano - lei si diverte. Provoca e trova un sacco di gente che abbia alla Luna” : “Un cellulare serve per telefonare e mandare sms. A che altro serve? Ci sono due persone che lavorano in Finlandia, una per me e una per Maurizio Costanzo, gli unici in Italia ad avere ancora quel telefono: il giorno che noi lasciamo il Nokia vengono licenziate, infatti le loro famiglie ci scrivono spesso per ringraziarci. La verità è che preferisco guardarmi intorno ed è una cosa che cerco di trasferire anche ai miei figli che invece ...

Una rondine Non fa primavera : e una colomba? : Dopo tutto, di recente l'economia globale ha dato segni di rallentamento. Di fronte alla divaricazione fra prezzi di mercato e tassi di crescita economica, gli investitori si chiedono se proseguirà ...

Napoli - confessa il marito della 36enne trovata morta in casa : “L’ho uccisa con una stampella - Non mi amava più” : Ha confessato il marito di Fortuna Belisario, 36enne trovata morta in casa giovedì pomeriggio dopo una violenta lite alla periferia nord di Napoli: per Vincenzo Lopresto – questo il nome del 41enne – l’accusa ora è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Come ha spiegato agli agenti che lo hanno arrestato giovedì, durante un litigio per gelosia ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una stampella che ...

Torino - tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno : il corteo sfonda il cordone della polizia : “Dopo pochi metri dalla partenza della manifestazione la polizia ci ha bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo scrive su Facebook il gruppo di Non una di meno di Torino, allegando un video della manifestazione di questa mattina in occasione dello sciopero femminista dell’otto marzo. Il corteo si è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo qualche momento di tensione è riuscito a ...

Il giallo di Sonia - trovata morta in una casa Non sua all’Aquila : “Era scomparsa da giorni” : morta a poca distanza dal suo ritrovamento all'Aquila, ma sulla sua scomparsa c’è un buco che parte da venerdì, dopo una discussione avuta con il compagno. Si tinge di giallo al momento la morte di Sonia Trinetti, la 54enne aquilana ritrovata l’altro ieri pomeriggio in una casetta di legno tra la frazione di Collebrincioni e il quartiere di San Francesco. La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta contro ignoti, per il reato di omicidio ...

Michael J. Fox : "Accettare la malattia Non è rassegnarsi : al Parkinson ho concesso una 'stanza' per fare ciò che deve" : Indimenticabile interprete del personaggio di Marty McFly nel film simbolo degli anni Ottanta "Ritorno al Futuro", l'attore Michael J. Fox porta avanti la sua battaglia contro morbo di Parkinson dal 1991 e oggi, in un'intervista al New York Times, parla del suo rapporto con la malattia.Ho sviluppato un rapporto col Parkinson in cui gli ho concesso una stanza per fare ciò che ha bisogno di fare. Questo mi ha lasciato delle aree dove ...

Luigi Di Maio fidanzato con una giornalista : ecco chi è. Ma Non facevano tutti schifo? : I giornalisti per i grillini sono il peggio del peggio. Li hanno insultati per anni e continuano a farlo, li accusano di ogni nefandezza, i maledetti "pennivendoli". tutti contro di loro, secondo Luigi Di Maio e compagni. Eppure... Eppure Di Maio avrebbe una storia proprio con una giornalista: sareb