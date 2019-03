Moto3 – Canet domina le Fp2 in Qatar | Fenati va forte dopo la squalifica TEMPI

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Aronla seconda sessione di prove libere in: la classifica e idelle Fp2 dellaTermina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la. In attesa delle Fp2 di Moto2 e MotoGp, si sono concluse infatti inle seconde prove libere della classe 125. Al comando della seconda sessione di prove il francese Aroncon il tempo di 2’04”562. Segue al pilota della Sterilgarda Max Racing Team l’italiano Romano, tornato in pistalarimediata l’anno scorso per aver tirato in corsa la leva del freno a Stefano Manzi. Nicolò Antonelli rimedia il terzo tempo e precede Andrea Migno in classifica.Ecco idelle FP2 diinL'articolole Fp2 invalaSPORTFAIR.

