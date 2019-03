Le donne sono pronte a lottare

Ci sono stati degli scontri al Muro del Pianto a Gerusalemme per la preghiere delle donne di “Women of the Wall” : Venerdì mattina ci sono stati degli scontri a Gerusalemme vicino al Muro del Pianto, quando centinaia di giovani ebrei ultra ortodossi hanno cercato di interrompere il momento di preghiera organizzato dalle donne di “Women of the Wall”, il movimento nato

"Le donne che abortiscono sono assassine cannibali" e altre follie che sentiremo al WCF patrocinato dal governo : Noi siamo a favore della vita. Noi siamo per l'amore. Noi siamo per la famiglia. Continuano a ripeterlo, come un mantra. Come dar loro torto? Impossibile sostenere di essere contrari a qualcuna di ...

Giovani medici? Le donne sono il doppio degli uomini - specie fra chirurghi e dentisti : Non si è ancora alla parità di genere, soprattutto nei gradi più alti della professione. Ma il numero di donne in camice bianco è sempre più alto. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Federazione ...

8 marzo e i numeri sulla disparità salariale : più le donne sono istruite più sono penalizzate : Paola Tablet, nel libro Le dita tagliate, racconta che l’antropologa Françoise Heitier, durante un’intervista televisiva, ricordò che in Burkina Faso aveva visto “infinite volte le bambine piccolissime chiedere da bere o da mangiare alla madre” ricevendo spesso un rifiuto. Heritier si accorse solo dopo molto tempo che maschi e femmine avevano un diverso accesso all’alimentazione. Quando chiese il motivo, le risposero che “una donna in tutta la ...

donne - a che punto sono i nostri diritti? : È la giornata internazionale della donna. Ma c’è davvero qualcosa da festeggiare? Solo ieri, due Donne sono state uccise a poche ore di distanza, a Napoli e a Messina, rispettivamente dal marito e dal fidanzato. E, come ha rilevato un’analisi della World Bank, che valuta la discriminazione di genere in 187 Paesi, in base a 35 indicatori, solo sei nazioni hanno raggiunto l’equità di genere, e sono Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Lussemburgo ...

Festa delle donne : quando le cantanti più famose si sono sostenute e supportate pubblicamente : In occasione della Festa della Donna vogliamo ricordare i casi più belli di "sorellanza" nel mondo della musica. Le cantanti più famose hanno spesso dimostrato la loro grandezza anche facendo dei bellissimi gesti di supporto e aiuto nei confronti delle colleghe, mettendo da parte qualsiasi ...

"Niente sensi di colpa e tanto welfare - solo così le donne possono far carriera" : A Reggio Emilia è normale che le donne si facciano sentire in politica come in economia. Abbiamo avuto presidenti della provincia donna, responsabili delle farmacie comunali donna, mia madre e mia ...

Alessandra uccisa dal fidanzato - scriveva : “Ci sono mille modi per fare violenza sulle donne” : "Ci sono mille i modi per fare violenza sulle donne", così scriveva appena poche ore prima di essere uccisa dal suo fidanzato Alessandra Immacolata Musarra, la ragazza di 23 anni ritrovata cadavere in una pozza di sangue nella mattinata di giovedì nella sua casa di Messina, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse, in contrada Campolino. La giovane stava commentando sul suo profilo Facebook una puntata della nota soap opera di Rai Tre "Un ...

Chi sono gli uomini che picchiano le donne : Normali, misogini, sadici. sono padri, mariti, ma prima di tutto figli. Non riescono ad amare e maltrattano le partner per vendette Femminicidio "

Donazioni di organi - le donne italiane sono le più generose d’Europa : Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle Donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle Donazioni. A livello europeo, l’Edqm (European Directorate for the Quality of Medicines) ...

Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni. A livello europeo, l'Edqm (European Directorate for the Quality of Medicines)

Quali sono le parole più usate per parlare di donne? La parità di genere inizia da qui : ... nella maggior parte dei casi, 54%, sono le giornaliste a occuparsi di temi femminili, di qualunque ambito si parli, dalle storie di successo imprenditoriale a quelle di cronaca.