Isole Cook | l’arcipelago riafferma la sua indipendenza e cambia nome

(Di venerdì 8 marzo 2019) Composto da 15con circa 17 mila abitanti, l’arcipelago delleè situato nel Pacifico meridionale. L’arcipelago è nazione autonoma in libera associazione con la Nuova Zelanda, gli abitanti dellevogliono allontanare il passato coloniale ere, a 54 anni dalla loro. l’arcipelago fu cosi’ nominato da cartografi russi per commemorare il navigatore ed esploratore britannico Jamesche vi fece scalo. i 17 mila abitanti, per lo più autoctoni maori, ora vogliono adottare unnella loro lingua madre e hanno costituito un comitato apposito. Sono all’esame finora 64 proposte, fra cui Rangiaroia (Amore dai Cieli), e Raroatua (Siamo guidati da Dio). “E’ tempo di essere orgogliosi di unnostro, scelto da noi, per noi e nella nostra lingua“, ha detto il presidente del comitato Danny Mataroa. ...

