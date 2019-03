Infortunio De Sciglio | stop per il calciatore della Juventus

Infortunio De Sciglio - adduttore ko : salta anche l’Atletico? : Infortunio DE Sciglio- Brutte notizie in casa Juventus e per Massimiliano Allegri, il quale, in vista del match di stasera contro l’Udinese dovrà fare a meno di Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero ha accusato un affaticamento all’adduttore e le sue condizioni verranno monitorate lunedì. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky“. Il terzino […] L'articolo Infortunio De Sciglio, adduttore ko: salta anche ...

