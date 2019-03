Il nuovo Skype per Web è finalmente online!

surface-phone

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dopo tantissima attesa,ilapproda anche nella versione web!Per chi ancora non lo sapesse, Microsoft ha una versione web-based per tutti gli utentiche permette l’utilizzo dell’applicazione senza la necessità di scaricare l’app.Oggi vi presentiamo la nuova versione diche ormai da diversi mesi è approdata nei nostri smartphone e computer.Ecco tutte le nuove funzionalità introdotte prese direttamente dal blog ufficialeVideochiamata in HD Possibilità di registrare le chiamate Pannellodi notifica Funzione cerca all’interno della conversazione Chat media gallery Insomma, tutto interessante no?L’unica grandissima pecca è che purtroppofor Web è supportato solo ed esclusivamente sulle ultime versioni di Chrome e chiaramente Edge. Browser come Firefox o Opera non sono ancora supportati.Con ...

