Grande successo per la capsula Crew Dragon SpaceX | splashdown al largo della Florda

(Di venerdì 8 marzo 2019) La, costruita per la NASA, è rientrata con ammaraggio alFlorida, dopo essere stata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale per 5 giorni.dunque anche per la fase finale, la più pericolosa, di questa missione di test.è riuscita a dimostrare che il primo veicolo spaziale Usa dopo lo Shuttle (in servizio dal 1981 al 2011 ma con due gravi incidenti costati la vita a 14 astronauti) è affidabile e sicuro per gli astronauti. Alle 13:53 ora italiana,ha attivato i suoi propulsori per un quarto d’ora, per frenare la caduta, e iniziare il rientro atmosferico, che ha consentito di testare per la prima volta in condizioni reali il suo scudo termico.L'articoloper laalMeteo Web.

