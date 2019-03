Cucchi | pm | carabinieri avevano una relazione segreta sull' autopsia

Processo Cucchi : "Carabinieri avevano relazione segreta sull'autopsia" : Nuovo colpo di scena nel Processo sulla morte di Stefano Cucchi : il pm Musarò dà notizia dell’esistenza di una relazione segreta , datata 30 ottobre 2009, in possesso dei carabinieri e antecedente l’autopsia richiesta dalla procura dopo il decesso del giovane geometra. Durante l’udienza dei cinque carabinieri, il pubblico ministero ha chiesta che siano revocate dal Processo le testimonianze dei vecchi periti, poiché in quel documento ...

Cucchi : il pm - "I carabinieri avevano una relazione segreta sulle cause della morte" : Spunta una relazione medica del 30 ottobre 2009, finora tenuta segreta, che sarebbe stata realizzata prima dell'autopsia di Stefano Cucchi, di cui il Comando provinciale dei carabinieri di Roma sarebbe stato a conoscenza. È la novità emersa oggi in apertura di udienza al processo bis in corte d'assise per la morte del geometra romano, avvenuta nell'ottobre del 2009. Nel documento secretato, ricostruisce il pm Giovanni Musarò, veniva ...