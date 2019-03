Conte prima al Ducale | poi a Certosa

Primarie Pd - Zingaretti al seggio : “Contento per le code. Noi unica risorsa per uscire da buco nero della democrazia” : Al via le Primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario che guiderà il partito. Il candidato Nicola Zingaretti ha votato al gazebo di piazza Mazzini: “Sono contento di queste lunghe file, sono una risposta meravigliosa. Io avevo chiesto fiducia e passione per cambiare. Mi pare che questo messaggio sia arrivato” ha detto fermandosi con i cronisti. “Ora tocca a noi non tradire la fiducia degli italiani e se toccherà a me ...

Autonomie - Conte : “Chiudere prima Europee? Prima o dopo - importante e` fare bene”. Zaia : “Firmo se progetto mi piace” : Se la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani insiste sulle Autonomie differenziate, rivendicando, al di là delle resistenze in casa M5s, che “sono nel contratto di governo” e che l’obiettivo è “chiudere con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna Prima delle Europee”, è il presidente Giuseppe Conte a frenare sui tempi. “Ce’ armonia nel governo perché abbiamo le idee chiare. Ci stiamo adoperando per ...

Giuseppe Conte e Theresa May - la sfida a biliardo prima del vertice (tra grandi risate) : Bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di...

Giuseppe Conte e Theresa May - prima del bilaterale due tiri a biliardo : bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di governo europei. prima dell'incontro siparietto tra i due leader che, prima di andare nella sala organizzata per il faccia a faccia si sono cimentati in due tiri (uno ciascuno) a biliardo in una stanza attigua.Non è un periodo facile per i due leader, che trovano il momento per rilassarsi a favore della stampa, tra ...

Autonomia : Conte - prima i livelli essenziali delle prestazioni - poi si parla di riforma : Il tema dell'Autonomia differenziata è dunque questione politica nazionale e coincide con la nuova questione meridionale'.

Mediaset - Facebook condannato per la pubblicazione di link a Contenuti protetti : è la prima volta in Italia : La svolta nella giurisprudenza Italiana a tutela del copyright nasce da una causa avviata dal gruppo di Cologno

F1 – Test Barcellona - Verstappen fa il punto dopo la prima giornata : “molto Contento di quanto fatto oggi” : Max Verstappen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Red Bull palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Max Verstappen è sceso in pista segnando con la sua nuova RB15 il quarto tempo di giornata. Il pilota della Red Bull, al termine del ...

FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO ConteMPORANEO - PRIMA EDIZIONE : ... e basato sui capolavori letterari, come quello di Michalkov, il CINEMA RUSSO è da sempre stato anche espressione e racconto di una situazione politica e sociale in continuo mutamento, specie dagli ...

Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi si Contendono la prima serata : lo scoop : Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi si contendono la prima serata: la programmazione de l’isola dei famosi potrebbe cambiare di nuovo La programmazione Mediaset, specie quella di Canale 5, potrebbe di nuovo subire un mutamento a partire dalle prossime settimane. Il motivo? Pare sia tutta una questione di ascolti. I vertici della rete, secondo quanto rilevato […] L'articolo Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi si contendono la ...

La difficile prima di Conte a Strasburgo : 'Salvini si è specializzato nel bloccare porti ai migranti ma blocca anche una riforma europea di Dublino e di una politica dei confini europea - rincara la dose -. Il vostro governo non ha una ...

Maura ViceConte - morta suicida la maratoneta italiana - primatista imbattuta dei 10mila : Una notizia terribile, che questa volta colpisce l'atletica e che ricorda i casi nel calcio di Robert Enke e Gary Speed, rispettivamente portiere della nazionale tedesca e ct del Galles. Maura Viceconte, 51 anni, azzurra all'Olimpiade di Sydney 2000 e tuttora primatista italiana dei 10.000 metri, ha fatto come loro: si è suicidata.La conferma è arrivata dai carabinieri della compagnia di Susa che hanno trovato il corpo dell'atleta ...

Morta Maura ViceConte - maratoneta italiana e primatista dei 10 mila : L’azzurra, ancora primatista dei 10.000, aveva 51 anni e sembrava aver vinto la lotta con un cancro. Domenica pomeriggio è stata trovata Morta a Chiusa San Michele

Atletica : è morta Maura ViceConte. La primatista italiana dei 10000 metri si sarebbe tolta la vita : Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell’Atletica leggera italiana. Stando a quanto riportano le cronache, infatti, l’ex azzurra, primatista italiana dei 10000 metri, Maura Viceconte sarebbe morta e le cause del decesso porterebbero al suicidio. La 51enne, uno dei riferimenti del nostro movimento negli anni ’90 e 2000, vantava numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come le vittorie nelle maratone di Venezia, ...

