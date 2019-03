C’è una antica tomba in Cina che custodisce il mitico elisir di lunga vita 

MotoGp – Bagnaia tra emozioni e… sfortuna dopo le prove libere in Qatar : “quando entro in pista io non C’è nessuno” : Pecco Bagnaia e la speranza di poter ‘spiare’ i grandi campioni della MotoGp in pista: le sensazioni del giovane pilota del Team Pramac al termine delle sue primissime prove libere da pilota della categoria regina E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della ...

Tav - Di Maio : “Non si faccia cadere il governo”. Ma per Salvini non C’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

Tav - Buffagni (M5s) : “Non C’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. Difficoltà C’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

Frosinone - raid e tangenti per il cimitero : cinque arrestati. C’è anche un consigliere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...

Porto e Roma contro - ma C’è qualcosa che le accomuna… : Domani saranno una di fronte all’altra, contro, per la seconda volta dopo la sfida d’andata. Si affronteranno a viso aperto dando il massimo per conquistare la qualificazione. Eppure siamo convinti che calciatori e dirigenti di Porto e Roma, se sabato sera si fossero trovati vicini, si sarebbero sicuramente consolati a vicenda. Motivo? Entrambe, per qualche strano scherzo del destino (e del calendario) sono reduci dalle ...

Vaccino e autismo - una ricerca conferma : non C’è nessun legame : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

C’è stato un incidente su una piattaforma petrolifera al largo di Ancona : ci sono un ferito e un disperso : Questa mattina c’è stato un incidente sulla piattaforma petrolifera dell’Eni “Barbara F”, che si trova a circa 60 chilometri al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni una gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata e avrebbe

C’era una volta lo streaming : È passato un anno dalle elezioni politiche e sono trascorsi nove mesi dall'insediamento del governo giallo-verde. È tempo di bilanci e ognuno può farli come meglio crede, sulla base del suo orientamento culturale e politico.Di certo le conflittualità tra i due alleati di governo sono permanenti e quasi su tutto, a riprova del carattere ibrido dell'attuale maggioranza, che si regge su un contratto mai minimamente ...

C’era una volta Roma… “Il Giardino degli Aranci” : Ci troviamo nel Giardino degli Aranci sul colle Aventino, in uno dei luoghi più conosciuti a Roma per il magnifico panorama che regala ai milioni di turisti che visitano la nostra città ogni anno. Nel XIII secolo, il Parco era parte della roccaforte della famiglia Savelli, dalla quale proviene il nome originale “Parco Savelli”. Successivamente la proprietà venne acquisita dai frati Domenicani, che nel 1219 ottennero l’affidamento della ...

Bollette - C’è una buona notizia per chi non può pagarle : Reddito energetico, si inizia a fare sul serio. In Puglia la prima legge e in Sardegna un progetto sperimentale: come...

Marcella Bella e Red Canzian fanno pace : “C’è stata una cotta…” : Red Canzian e Marcella Bella fidanzati? I coach svelano la verità a Ora o mai più Si è molto parlato oggi in rete delle dichiarazioni rilasciate da Red Canzian su Marcella Bella, prima della puntata finale di Ora o mai più 2019: l’ex membro dei Pooh, dopo la lite avuta con la collega in diretta sabato scorso, ha infatti rivelato clamorosamente in un’intervista “Io e Marcella Bella siamo stati fidanzati!”. E nella puntata ...

Bologna - la sentenza di oggi ci ricorda che C’è sempre un buon motivo per ammazzare una donna : di Monica Lanfranco e Nadia Somma Si chiamava Olga Matei, morì strangolata nel 2016, dopo un mese di relazione, per mano di un uomo che diceva di amarla. Il femminicida è Michele Castaldo, condannato all’ergastolo, ha visto ridurre la pena a 30 anni per il rito abbreviato, poi passata a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito). Ma mentre in primo grado era stata riconosciuta la gravità del crimine commesso per “futili ...

Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e C’è una buona notizia per Mi 9 : Xiaomi Mi 9 supporta ufficialmente Widevine L1; Xiaomi Mi 9 SE è invece disponibile nella nuova e sgargiante colorazione Rainbow. L'articolo Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Nel calcio italiano C’è una nuova bolla? : Se lo è chiesto Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore, a partire dal recente e discusso caso della cessione di Stefano Sturaro dalla Juventus al Genoa