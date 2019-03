Carla Caiazzo | il compagno le diede fuoco | «Oltre 40 interventi per sorridere a questo 8

leggo

(Di venerdì 8 marzo 2019) «Sono un miracolo che cammina. Ero morta, bruciata viva dal mio ex: invece oggi, tre anni dopo l'agguato di quel 1° febbraio 2016 in una strada di Pozzuoli, guardo la mia bambina e...

