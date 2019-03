Brexit,no governo e Unionisti a Barnier

Prima reazione fredda delbritannico alle proposte di Michelsul contestato backstop irlandese. "Non è tempo di tornare a vecchi argomenti", dice il ministro per la, Barclay: "il Regno Unito ha fatto nuove proposte chiare, bisogna concordare su una soluzione equilibrata". Ancora più secco l'unionista nordirlandese Nigel Dodds (dup), che parla di idee "non realistiche né sensate": un "tentativo di apparire positivi per giocare allo scaricabarile, mentre invece si torna indietro".(Di venerdì 8 marzo 2019)

