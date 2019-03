Borgo d' Ale | ' Per un anno ho subìto minacce e intimidazioni'

Carnevale Borgosesia : festa in piazza per le premiazioni - LE FOTO : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Carnevale Borgosesia: festa in ...

La mostra di pittura “MYOPISIS” personale dell’artista Paola Falini ad Arte Borgo Gallery : Organizzazione a cura di Anna Isopo – Presentazione Critica a cura di Giorgio Vulcano Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra “MYOPISIS” personale dell’artista Paola Falini. La mostra sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico un’installazione dell’artista Carmelo Daniele, con alcuni scatti fotografici da lui realizzati. Con la mostra MYOPISIS, Paola Falini, vuole ...

La mostra di pittura “MYOPISIS” personale dell’artista Paola Falini ad Arte Borgo Gallery : Organizzazione a cura di Anna Isopo – Presentazione Critica a cura di Giorgio Vulcano Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra “MYOPISIS” personale dell’artista Paola Falini. La mostra sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico un’installazione dell’artista Carmelo Daniele, con alcuni scatti fotografici da lui realizzati. Con la mostra MYOPISIS, Paola Falini, vuole ...

Borgo d'Ale : arrestato il comandante dei vigili urbani : Aggiornamento ore 13 L'indagine è iniziata nel marzo 2018, in seguito ad un incidente a una ragazza di 13 anni di Legnano che, nel novembre 2017, era rimasta ferito per il malfunzionamento di una ...

Immigrati - la Boschi dà i numeri e la Borgonzoni la asfalta in tv. Scontro totale da Floris : Scontro in diretta a DiMartedì su La7 tra la leghista Lucia Borgonzoni e la ex sottosegretaria del Pd Maria Elena Boschi . In studio da Giovanni Floris si parla di Ong e di immigrazione e la Boschi ...

Mister Alessandro Oliva : da Borgosesia alla Lettonia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Mister Alessandro Oliva: da ...

Maltrattamenti in casa di riposo 'La Consolata' a Borgo d'Ale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Maltrattamenti in casa di riposo ...

Borgo d'Ale : larve di mosca su cadavere di anziani : Sono quattro le persone indagate a piede libero dopo il blitz all'ex consolata di Borgo d'Ale di questa mattina , martedì 19 febbraio, . Si tratta di due uomini e due donne. Il pubblico ministero, ...

Borgo d'Ale : blitz della polizia e dei Nas : Un blitz degli agenti della squadra mobile della Questura di Vercelli e dei carabinieri del Nas , Nucleo Antisofisticazione, è in corso all'ex Consolata di Borgo d'Ale. Le forze dell'ordine hanno ...

Carnevale Borgosesia : domani carri in piazza : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Carnevale Borgosesia: domani ...

MotoGp – Un nuovo regolamento mette i bastoni tra le ruote alla Ducati : lo sfogo del team di Borgo Panigale : Lo sfogo della Ducati contro il nuovo cambio di regolamento per la pericolosità della carena alata: il team di Borgo Panigale non ci sta E’ ancora una volta guerra aperta alla Ducati: la MotoGp ha nuovamente cambiato il regolamento, andando contro il team di Borgo Panigale e le sue soluzioni aerodinamiche. La Rossa, famosa per le ‘trovate’ di Gigi Dall’Igna, è dovuta correre ai ripari, perchè la carena del 2018 è ...

Incidente mortale a Borgomanero : perde la vita un 23enne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente mortale a Borgomanero: ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo : A Cava de’ Tirreni, sabato 2 dalle 20.00 e domenica 3 febbraio dalle 18.00,Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo , con il quinto appuntamento al Teatro Il Piccolo di Cava, in P.zza V. Emanuele II. In scena il Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, con «NAPOLI MILIONARIA!». Il testo si colloca come vero e proprio legamento fra i due momenti della drammaturgia Eduardiana che il Maestro ...