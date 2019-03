Vertice Consiglio della Difesa al Colle

Riunione delsupremo dial Quirinale sulle principali aree di crisi. Libia è priorità per l'Italia e per l'Europa. "Ogni sforzo per un processo di normalizzazione,giale, attuato nell'alveo dell'Onu". Il teatro siro-iracheno: via i terroristi, ma restano i contrasti tra gli attori regionali.In Afghanistan si osserva il dialogo tra i soggetti interessati. A presiedere Mattarella. C'erano anche Conte, Salvini, Di Maio, Moavero, Trenta, e il capo di Stato maggiore, Gen. Vecciarelli.(Di giovedì 7 marzo 2019)

