Tav | Conte | “Non serve all’Italia” Ma chiede il confronto con Francia e Ue 

Conte : " Tav non mi convince.<br> Ci confronteremo con Francia e UE" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto oggi una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Tav e ha detto: "Abbiamo operato una sorta di stress test che è durato molte ore" dopo il quale "mi sono convinto che l'elaborato che ci è stato consegnato realizza quello che è il suo compito" ossia fornire una "fondata" analisi costi-benefici.Dopo che gli esperti si sono allontanati, ha detto Conte , "siamo rimasti solo noi ...

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte . Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo : nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Tav - Conte : "Contrario all'utilità dell'opera ma sintesi politica - ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte , in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica "

Tav - Conte prende tempo : "Ho forti dubbi" : 18.08 "L'unica strada è proseguire, alla luce di ciò che è emerso,dei forti dubbi emersi,e me ne assumo la responsabilità, l'unica strada che credo sia d'obbligo è procedere a un'interlocuzione con i partner di questo progetto,Francia e Ue per condividere questi dubbi e perplessità".Così il premier Conte sulla Tav. Conte ha detto di non muovere da pregiudizi e che dopo l'analisi costi-benefici non è convinto che "Tav sia un progetto di cui ...