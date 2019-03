Salone auto Ginevra 2019 | 10 stand da vedere assolutamente

Nissan - a Salone Ginevra Leaf e+ con autonomia fino a 385 km : Non un caso se Leaf, la pi venduta al mondo con oltre 400mila unit , prima nel mercato europeo e italiano nel 2018, amplia l'offerta dando la possibilit ai clienti di scegliere tra due autonomie di ...

Salone di Ginevra 2019 - l’auto più veloce del mondo si chiama Koenisegg Jesko [FOTO] : L’hypercar svedese vanta l’incredibile potenza di 1.280 Cv e una coppia mostruosa pari a 1.600 Nm Koenigsegg ha svelato sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 la nuova Jesko, hypercar che punta a diventare l’automobile di serie più veloce dell’intero globo. La Jesko prende il nome del padre del fondatore e CEO della Casa svedese, ovvero l’eclettico Christian von Koenigsegg. Erede dell’Agera RS, la nuova hypercar del nord Europa ...

Cassis lancia il Salone dell'auto di Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Compra una fiammante Mercedes ma scompare l'autoSalone : TRENTO. l'autosalone dove aveva acquistato la sua auto fiammante è sparito in una notte. Vittima un imprenditore trentino: voleva cambiare la macchina e aveva così iniziato a guardare un po' di ...

Salone dell'auto di Ginevra - le 10 novità più interessanti : Come ogni anno nel salotto buono del Palexpo svizzero la maggior parte delle case automobilistiche hanno presentato novità molto interessanti. Ecco le dieci che abbiamo selezionato per voi. WILFRIED WULFFBMW Serie 7 Dopo quattro anni l'ammiraglia bavarese si rinnova e aggiunge un paio di centimentri di lunghezza ai già cospicui 5,12 metri (5,26 per la versione lunga). Tecnologia al top e motori da sei a dodici cilindri sono la sua forza, insieme ...

Fiat Centoventi - Manley : 'Non sostituirà la Panda'/ Salone Ginevra : 'Auto segmento B' : Fiat Centoventi, Manley: 'Non sostituirà la Panda'. Dal Salone di Ginevra il manager inglese parla della nuova concept car e chiarisce: 'Auto segmento B'

Salone di Ginevra 2019 – Piquadro e Lamborghini lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini [GALLERY] : Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2019: Piquadro e Lamborghini presentano lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini Ginevra, 6 marzo 2019 – Il marchio di accessori tech-design per business traveller Piquadro e l’azienda di supersportive di lusso Automobili Lamborghini presentano al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini, un’esclusiva ...

Salone di Ginevra : ecco l'auto più costosa al mondo : Salone di Ginevra: ecco l'auto più costosa al mondo Al Salone di Ginevra Bugatti ha presentato 'La Voiture Noire' una one-off assoluta realizzata in un solo esemplare. Il prezzo la fa una delle auto più costose: quasi 13 milioni di euro. Le linee ...

Auto : Volkswagen - quattro anteprime mondiali al Salone di Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/23 ...

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...

Salone Ginevra - l'elettrica Jaguar i-Pace è l'Auto dell Anno 2019 : Ginevra, 4 mar., askanews, - È il Suv elettrico della Jaguar, i-Pace l'Auto dell'Anno 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti di settore ...

Salone di Ginevra 2019 - le proposte Bosch per guida autonoma e connettività : In Bosch lo avevano annunciato già alla presentazione dei dati di bilancio preliminari del 2018: tutto quello che verrà nei prossimi mesi e anni, seguirà due linee direttrici ben tracciate, e cioè guida autonoma e mobilità elettrica. Infatti, le novità con cui l’azienda tedesca si presenta al Salone di Ginevra parlano solo di questo. Ma hanno molto da dire. Tutto parte da una mobilità connessa e condivisa, per una popolazione mondiale che ...

Salone di Ginevra : Seat presenta el-Born - il prototipo della prima auto elettrica del marchio : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Salone di Ginevra che si prospetta ricco di novità anche per la Seat . La casa ...

Auto dell’anno 2019 : ecco le finaliste che si contenderanno il premio al Salone di Ginevra [GALLERY] : 1/15 Mercedes Classe A ...