Roma | i tifosi divisi su DiFra | «Resta | la squadra ha lottato» | «Altro flop | deve andare

Roma in partenza per Oporto : selfie dei tifosi con Totti e Zaniolo : Roma - La Roma questo pomeriggio alle 15.15 è partita da Fiumicino in direzione Oporto , dove domani sera alle 21 sfiderà i padroni di casa per l'ottavo di ritorno di Champions League. La squadra - ...

Roma - Antonio Padellaro critica la squadra e chiede l’aiuto dei tifosi : “C’è una condizione psicologica di chi ama la Roma che va tenuta presente, piano piano si stanno perdendo fiducia ed energia e quando ti metti davanti alla televisione o vai allo stadio, lo fai con un senso quasi di rassegnazione. E’ questa la cosa peggiore. Dirò una cosa impopolare: la Lazio ha meritato, oltre che sul campo, anche perché ha una società che ha delle certezze. Anche se più piccola della Roma la Lazio ha ...

Serie A – Il Derby della Capitale finisce in rissa : scontri tra tifosi e polizia prima di Lazio-Roma [GALLERY] : scontri tra tifosi e polizia prima del Derby tra Lazio e Roma: ferito un agente E’ la Lazio la squadra che ha festeggiato ieri la vittoria del Derby della Capitale: Immobile e compagni hanno mandato al tappeto la Roma per 3-0, mandando in delirio tutti i tifosi laziali. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita, però, non sono mancati gli episodi spiacevoli: sul Lungotevere, infatti, ci sono stati degli scontri tra ...

Lazio-Roma - scontri tra tifosi e forze dell'ordine : un agente ferito : Derby ad alta tensione nella Capitale. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma si registrano già piccoli incidenti tra tifosi e forze dell'ordine. In lungotevere Maresciallo...

Roma - la sindaca Raggi : “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti” : Roma, la sindaca Raggi: “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti, ci vedremo a breve. Non è possibile che ad ogni partita internazionale la città debba prepararsi a scenari apocalittici. Bisogna tagliare qualunque connessione tra tifosi e barbari. Anche quei turisti che si permettono di fare quel che vogliono a Roma devono essere puniti. Derby di Roma la sera? Non mi preoccupa assolutamente”. Sulla ...

Lazio-Roma - El Shaarawy è pronto : 'Partita fondamentale per Champions e tifosi' : "In questo momento non ne ho parlato e non ho intenzione di parlarne fino alla fine della stagione " ha spiegato a Sky Sport - voglio pensare al campionato, alla Champions e alle partite che ...

Roma - El Shaarawy al Nike Store di via del Corso. I tifosi : 'Vincete il derby!' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Roma - Come un anno fa, Stephan El Shaarawy questo pomeriggio ha presentato i ...

Lazio-Roma si accende in rete : arriva ‘WeDerby’ - sfida social per tifosi : Roma – Il prossimo derby si giochera’ anche fuori dal campo. In vista della partita del 2 marzo tra Roma e Lazio, e’ partita nella Capitale la sfida ‘WeDerby’, una scommessa social che coinvolgera’ i sostenitori delle opposte tifoserie. Il regolamento e’ semplice: bastera’ ideare insieme ad un amico dell’altra squadra una penitenza divertente da scontare in caso di sconfitta (per il pareggio ...

Zaniolo - rivolta dei tifosi della Roma contro le Iene - : I tifosi della Roma dichiarano guerra a 'Le Iene', il noto programma tv Mediaset, dopo il servizio, con intervista, sulla vita privata di Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa. La donna su ...

“Più che Iene - siete sciacalli” : i tifosi della Roma alzano la voce dopo il servizio con Zaniolo e la madre : Nicolò Zaniolo e a madre Francesca Costa sono stati i protagonisti di un video delle Iene che ha fatto molto discutere in quel di Roma “Fate tanta moralità ma i rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo“. Questo lo striscione dei tifosi della Roma apparso in città dopo l’intervista delle Iene a Nicolò Zaniolo ed alla madre Francesca Costa. Un servizio montato ad arte, secondo la donna, un servizio che non è andato giù ...

