Praey for the Gods - prova

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) La storia difor theè costellata di momenti e circostanze particolari che negli anni hanno plasmato un progetto profondamente indie ma anche estremamente ambizioso. Forse troppo per il suo stesso bene considerando che il team di No Matter Studios è composto da appena tre sviluppatori e che l'ispirazione dichiarata e più evidente per questo titolo è un mostro sacro come Shadow of the Colossus. Ma come detto in apertura ci troviamo alle prese con un figlio di circostanze peculiari.Nato grazie a Kickstarter e a una campagna che ha raccolto più di $500.000 proprio in un periodo in cui il crowdfunding stava iniziando a perdere colpi e in cui le raccolte fondi importanti iniziavano a scemare, la produzione ha dovuto anche affrontare una bega non da poco a livello legale. Bethesda ha infatti messo in discussione il nome stesso del gioco e il tentativo di registrarne il marchio ...

Eurogamer_it : Praey for the Gods: se il successore spirituale di Shadow of the Colossus è un indie realizzato da tre persone... - IGNitalia : Praey for the Gods - Il resoconto della versione Accesso Anticipato -