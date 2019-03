Neymar furioso con l’arbitro dopo l’eliminazione del PSG | “è una vergogna”

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Champions League,furibondo con l’arbutrol’eliminazione del suo PSG per mano del Manchester United Il PSG è stato eliminato questa sera dalla Champions League a causa di un calcio di rigore assegnato dal direttore di garaaver consultato il Var. Ebbene, nel post partitaha scelto di commentare attraverso Instagram il presunto fallo di mano che ha deciso la gara e lo ha fatto in maniera veemente, definendo una vergogna la decisione dell’arbitro. “E’ una vergogna, hanno messo 4 persone che non capiscono nulla di calcio al Var. Non esiste”.L'articolocon l’arbitrol’eliminazione del PSG: “è una vergogna” SPORTFAIR.

