Nella setta | il libro dei due disegni di legge contro le sette d’Italia

Nella setta - il libro - due disegni di legge contro le sette d’Italia : Due disegni di legge per contrastare il problema, in parte ancora sconosciuto, quello delle sette in Italia. Si stima infatti che siano ben 4 milioni gli italiani intrappolati, direttamente o indirettamente, in queste organizzazioni totalitarie e succhia-risparmi, e che il numero di queste ultime superi quota 500. Alcuni parlamentari, capeggiati da Jole Santelli di Forza Italia, hanno presentato una proposta alla Camera ...

Ddl Pillon - Bonino : “Ho letto questo coso… è un ritorno agli anni Settanta. È un’intrusione inaccettabile Nella vita privata” : Il ddl Pillon sull’affido dei minori in caso di separazione “va ritirato, perché non è emendabile”. In più è frutto di “nostalgia reazionaria” e riporta l’Italia “al Medioevo”. È l’appello delle opposizioni in una conferenza stampa in Senato voluta dall’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e dalla senatrice di +Europa, Emma Bonino, che commenta: “È un ritorno agli anni Settanta. ...

Napoli - scoperte le pistole della camorra Nella cassetta della Telecom : Le armi sono state inviate presso il gabinetto di Polizia Scientifica, al fine di ricercare impronte e accertare se le stesse siano state usate per recenti fatti di cronaca.

Uccide il figlio di 2 anni e brucia il corpo : i resti trovati Nella sua borsetta : Una giovane mamma ha ucciso il suo bambino, ha smembrato il suo corpo e bruciato i resti. Poi ha raccontato agli investigatori che era stata aggredita e qualcuno aveva rapito suo figlio, Daniel , di 2 ...

Uccide il figlio di 2 anni - lo fa a pezzi e lo nasconde Nella borsetta : “Non mi ascoltava mai” : Nakira Griner, 24 anni, è accusato di omicidio di primo grado. La donna del New Jersey aveva detto alla polizia che il piccolo Daniel Jr era stato rapito per giustificare la sua sparizione. Alla fine ha ammesso di averlo "ferito" perché non mangiava e di averlo lasciato ("vivo") in strada perché qualcuno se ne occupasse. In realtà, i suoi resti sono stati trovati anche nella sua borsetta.Continua a leggere

Sanremo 2019 - cosa nascondeva Loredana Berté Nella borsetta : il dettaglio sfuggito in diretta : Ieri sera l’esibizione di Loredana Bertè a Sanremo ha lasciato il segno ma, al di là della grinta, ai telespettatori non è sfuggito il dettaglio della borsetta a tracolla che la cantante ha indossato sul palco. Sui social il pubblico si è scatenato e ha tirato a indovinare su cosa ci fosse dentro. Q

Freddo record in Trentino : raggiunti -41.7°C Nella conca del rifugio Rosetta : Un Freddo letteralmente glaciale, quello che ha interessato il Trentino nella scorsa notte: il termometro è sceso fino a -41.7°C. Numeri da capogiro anzi da congelamento, istantaneo per giunta. Il dato è stato rilevato alle ore 3 dalla stazione meteo posizionata a 2.555 metri a poche decine di metri dal rifugio Rosetta sulle Pale di San Martino sopra l’abitato di San Martino di Castrozza. L’ultima volta che in quella zona si erano ...

Trova 800 milioni di lire Nella cassetta del padre - ma Banca d'Italia non può convertirli : Una donna scopre 800 milioni di lire italiane e 3000 franchi francesi nella cassetta di sicurezza del padre defunto, ma sprofonda nella disperazione quando scopre che la Banca d'Italia non è in grado di convertirli in euro. La beffa del cambio lira/euro Una donna veronese da anni residente in Francia, nella Capitale, ha Trovato una cospicua somma di denaro nella cassetta di sicurezza del padre conservata presso una Banca francese. La cassetta, a ...

Trova 800 milioni di lire Nella cassetta del padre ma la Banca d’Italia non glieli converte (mentre Parigi cambia i franchi) : “Spiacenti, non è possibile”. È quanto si è sentito rispondere una donna originaria di Verona ma da anni residente a Parigi, quando si è presentata alla Banca d’Italia con un ‘tesoro’ di ben 800 milioni di lire. Come riporta Il Messaggero, Carla Ferrari, questo il nome della signora, una volta aperta la cassetta di sicurezza del padre defunto ha Trovato un malloppo inaspettato: 3mila franchi francesi e 800milioni di ...

Meghan Markle e i dictat della Royal Family : perché la duchessa ha la borsetta Nella mano sinistra? : Tutti sono a conoscenza delle ferree regole che la famiglia deve rispettare in pubblico e in privato. E lo sa bene la stessa Meghan Markle anche se, il più delle volte, non ha rispettato i dictat ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Cosa c'è Nella borsetta per Annamaria? - C'è posta per te - : Al Bano e Romina Power a C'è posta per te come sorpresa per Annamaria da parte dei suoi tre figli. Il cantante in lacrime dona alla signora una borsetta con

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Cosa c'è Nella borsetta per Annamaria? - C'è posta per te - : Al Bano e Romina Power a C'è posta per te come sorpresa per Annamaria da parte dei suoi tre figli. Il cantante in lacrime dona alla signora una borsetta con

La prova del cuoco : Anche Monica Setta e Patrizia Pellegrino Nella giuria della ventesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 21 gennaio parte la ventesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di stupire le allegre massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, ...

Capodanno - la felicità di nonna Peppina Nella sua casetta : "Qui ho tutto" : Una piccola e semplice abitazione di circa 63 metri quadrati che, però, l'anziana e combattiva donna di 96 anni considera essere tutto il suo mondo. 'Qui ho tutto a portata di mano' ha detto Peppina, ...