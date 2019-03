Morandi | sono ore decisive per la “pila 8”

Ponte Morandi - i video che non ci sono e le telecamere sparite dal sito di Autostrade : La prima domanda sull’esistenza di video che avessero ripreso il crollo del Ponte Morandi gliela fecero nel corso della prima conferenza stampa post crollo. In quella sede Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia, dichiarava di aver visto due filmati, “gli unici due esistenti”: uno girato dall’esterno, in cui “si vedono dei lampi”, e un altro ripreso “dall’estremità del Ponte, all’uscita della galleria, dove a ...