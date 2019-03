Inter | Lautaro Martinez | ' Rigore di Brozovic? Decide Spalletti Icardi è importante'

Eintracht-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : EINTRACHT INTER formazioni ufficiali – Mentre a Milano si cerca di risolvere la situazione legata a Mauro Icardi, a Francoforte Spalletti e i suoi uomini tentano di poggiare le basi per proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico toscano per la sesta gara consecutiva farà a meno del suo attaccante principale e si affiderà nuovamente […] L'articolo Eintracht-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida a Lautaro Martinez ...

Eintracht Francoforte-Inter - le probabili formazioni. Nerazzurri con Lautaro ma con Nainggolan ko - tedeschi senza Rebic : Si parte! Tutto è pronto per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2018/19. L’Inter sarà impegnata alle ore 18.55 alla Commerzbank-Arena contro i temibili tedeschi dell’Eintracht di Francoforte (che nel girone hanno regolato anche la Lazio) per provare a mettere in discesa una qualificazione tutt’altro che scontata. I Nerazzurri, infatti, sono reduci da un periodo quanto mai travagliato, divisi tra il ...

Inter - Lautaro non trema. Per il Toro c'è l'esame di maturità : I cartellini gialli sono un pericolo, diffida in A e Europa,, ma il Toro ne prendeva più da subentrante, quando voleva spaccare il mondo in un quarto d'ora. Frenarsi, in campo come fuori, è segno di ...

L’Inter scornata si affida al Toro Lautaro Martinez - in attesa di Icardi : Nel tracollo di Cagliari, con tante facce scure e tante serate ­no sulla sponda nerazzurra, si salva soltanto lui, Lautaro Martinez.Se ce ne fosse ancora bisogno, il numero 10 nerazzurro dimostra che lui, anche senza l’amico­ aventiniano Maurito Icardi, può caricarsi l’attacco sulle spalle. Basta riguardare il film della partita: una girata super nel primo tempo per il gol dell’illusione ­pareggio poi spenta da Pavoletti, un’altra ...

Inter - Lautaro Martinez torna sul caso Icardi : “non possiamo fare niente per lui” : Lautaro Martinez torna sull’argomento Icardi, le parole dell’attaccante argentino dopo la sconfitta dell’Inter alla Sardegna Arena Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione pubblica si è ...

Serie A - all'Inter non basta Lautaro : i nerazzurri affondano a Cagliari : Impresa del Cagliari alla Sardegna Arena: Ceppitelli e Pavoletti stendono l Inter e regalano ai rossobl una vittoria da ricordare. E che vale mezza salvezza. Male, malissimo i nerazzurri: pareggiano ...

Inter - Lautaro : 'Non sento pressioni' : Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Lautaro Martinez ha parlato della sconfitta contro il Cagliari. 'Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio del primo tempo, ora dobbiamo migliorare e cercare di vincere già a partire dalla ...

Cagliari-Inter Lautaro non basta - il Cagliari porta a casa i tre punti. : I nerazzurri cadono 2-1 a Cagliari (autorete di Perisic, momentaneo pareggio di Lautaro Martinez e gol di Pavoletti, tutto nel primo tempo) e restano al terzo posto in classifica a quota 47 punti, in attesa di conoscere i risultati di Milan e Lazio.Primo TempoRitmi di gioco subito molto intensi, anche grazie all’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa.Prime schermaglie al 10′: Ionita di testa non trova la porta sul cross di ...

Cagliari-Inter 2-1 : Lautaro comunque c'è - Skriniar non sembra lui : Per la seconda volta di fila l'Inter esce dal campo con l'amaro in bocca: dopo la vittoria sfumata in extremis - e tra le polemiche arbitrali - a Firenze, i nerazzurri perdono 2-1 a Cagliari. Uno dei ...

Cagliari-Inter 2-1 - le pagelle : Nainggolan e Lautaro gli unici a salvarsi : Si è appena concluso l'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato tra Cagliari ed inter sul risultato di 2-1. Alla Sardegna Arena non manca lo spettacolo con Ceppitelli che porta in vantaggio i padroni di casa, pari siglato da Lautaro Martinez e nuovo vantaggio siglato da Pavoletti. Nella ripresa, poi, nel finale Barella sbaglia un calcio di rigore. I nerazzurri restano a quarantasette punti, a più due sul Milan e più tre sulla Roma ...

Cagliari-Inter : Lautaro sì - tifosi no. I sardi ritrovano Joao Pedro : Anche a Cagliari tocca a Lautaro Martinez sostenere il peso dell'attacco dell'Inter. Con Mauro Icardi convitato di pietra, i nerazzurri aprono alle 20.30 la 26ª giornata di Serie A, nel tentativo di ...

Cagliari-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : CAGLIARI INTER formazioni ufficiali – Inter a Cagliari per la quinta partita consecutiva senza Icardi mentre infuria la polemica tra Maurito e la società. Neppure Keita è disponibile. Ancora non è al meglio anche se in via di recupero. L’attacco sarà quindi guidato da Lautaro Martinez supportato Perisic, Nainggolan e Politano. In mediana dovrebbe confermare la […] L'articolo Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si ...

Cagliari-Inter : Maran ritrova Joao Pedro - i nerazzurri si affidano a Lautaro : Sarà Cagliari-Inter a dare il via alla 26ª giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno stasera alle 20:30 alla Sardegna Arena. I rossoblù cercano la vittoria in un periodo non certamente facile. La squadra di Maran è infatti ferma al quattordicesimo posto con soli 24 punti. L'Inter, dopo le vittorie contro Parma e Sampdoria, è stata fermata dal rocambolesco pareggio fuori casa contro la Fiorentina. I nerazzurri cercheranno di portare a ...