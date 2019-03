Honda a Ginevra con ePrototype 100% elettrico e CR-V Hybrid

Honda - la citycar elettrica presentata a Ginevra : ... da oggi fino al 17 marzo gli appassionati avranno modo di passeggiare tra i padiglioni allestiti per l' 89esima edizione dell'importantissimo appuntamento annuale del mondo dei motori, sgranando gli ...

Salone di Ginevra 2019 – Honda e-Prototype in anteprima mondiale [GALLERY] : Honda al Salone di Ginevra 2019. Ad accompagnare l’anteprima mondiale di Honda e-Prototype all’edizione 2019 del Salone di Ginevra, ci saranno i più recenti ed entusiasmanti modelli della Casa nipponica Dal palcoscenico di Ginevra, Honda annuncerà anche l’ulteriore spinta nel campo dei modelli a propulsione elettrica. Honda ha infatti dichiarato l’intenzione, entro il 2025, di commercializzare il 100% delle vendite ...

Honda e Prototype - a Ginevra la prima elettrica della casa giapponese – FOTO : Nasce per gli spostamenti giornalieri a breve raggio la nuova Honda e Prototype, in rampa di lancio all’imminente Salone di Ginevra (7-17 marzo): anticipa forme e contenuti del primo veicolo 100% elettrico della marca nipponica, in produzione entro fine anno, con prime consegne ai clienti nel 2020. Lunga circa 4 metri, ha cinque porte e sfrutta una piattaforma dedicata. Il propulsore è connesso alle ruote posteriori di trazione ...

Honda e-Prototype a Ginevra in veste definitiva - la nuova Mobilità elettrica Made in Japan : “Honda e-Prototype” in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Anteprima di Honda e-Prototype, il modello di serie sviluppato a partire dall’Urban EV Concept del 2017. Design esterno semplice e distintivo unito ad interni moderni ed essenziali, dotati di tecnologie avanzate. La piattaforma a trazione posteriore e l’assetto allargato offrono una guida estremamente dinamica. Honda e-Prototype è la risposta di Honda alle esigenze della moderna ...

Honda Tomo - il prototipo dello IED di Torino debutta al salone di Ginevra – foto : Si chiama “Tomo” la concept car elettrica che sarà esposta in anteprima mondiale al salone di Ginevra (8-18 marzo): è stata creata dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Torino (IED) in collaborazione con Honda. Si tratta del progetto di tesi sviluppato nell’arco di sei mesi dai 13 studenti del Master biennale in Transportation Design della scuola torinese. Lo scopo della progettazione era quella di disegnare un mezzo di trasporto ...

Honda e Ied - La concept Tomo al Salone di Ginevra : L'Istituto Europeo di design (Ied) presenterà al Salone di Ginevra la concept Tomo, sviluppata in collaborazione con Honda Design. Si tratta di una coupé a propulsione elettrica sviluppata come progetto di tesi dei tredici studenti del Master biennale in Transportation design. Sportiva e anticonformista, coupé e pick-up. L'obiettivo era quello di creare un prodotto adatto ai giovani e agli appassionati della guida che potesse trovare ...

