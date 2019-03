Giovani uccisi - confermata condanna : ANSA, - NUORO, 7 MAR - I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 20 anni per Paolo Enrico Pinna, il 21enne di Nule, Sassari,, minorenne all'epoca dei fatti, ritenuto ...

Teverola - due Giovani africani in bici travolti e uccisi : caccia al pirata della strada - : Stavano tornando a casa, in sella a delle biciclette, alle prime ore del giorno, sembra dopo una notte di lavoro come parcheggiatori abusivi, quando un'autovettura li ha travolti, uccidendoli sul ...

Due Giovani africani in bici travolti e uccisi da un'auto pirata nel Casertano : Tragico incidente sulla statale 7 bis, nel tratto che conduce dalla Nola-Villa Literno a Capua nei pressi del comune di Teverola (Caserta), alle prime ore della mattinata. Due uomini...

Caserta - due Giovani in bici travolti e uccisi da un pirata della strada : Due uomini di circa 20 anni sono stati investiti e uccisi in provincia di Caserta da un'auto che si è poi data alla fuga. I due, uno originario del Gambia e l'altro del Senegal, erano a bordo delle ...

Guaidò : "70 Giovani uccisi in 7 giorni" : 9.50 "Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal Faes, le Forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini". E' la denuncia di Juan Guaidò sulla situazione in Venezuela, in un'intervista al Tg2. Guaidò ha anche sottolineato che"il 90% della popolazione vuole il cambiamento, il 90% scommette sulla democrazia".

Venezuela - Guaidó : '70 Giovani uccisi in una settimana' - : Il presidente dell'Assemblea nazionale, autoproclamatosi capo del governo, attacca Maduro e annuncia l'organizzazione di un trasporto di aiuti umanitari dall'estero e che arriverà su navi di "Paesi ...

