Gestaccio Simeone | UFFICIALE | l’Uefa ha deciso | ci sarà contro la Juve?

Simeone - solo una multa per il Gestaccio contro la Juventus : E’ arrivato il verdetto da parte della Commissione Disciplinare della Uefa riguardante l’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone ed in relazione al gestaccio dopo il gol del vantaggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Il provvedimento deciso è stato quello di una multa di 20.000 euro e quindi sarà regolarmente in panchina per la gara di ritorno contro i bianconeri. Il gesto ...

Napoli-Juventus - Insigne mima il Gestaccio di Simeone : juventini furiosi [FOTO] : Lorenzo Insigne ha acceso la vigilia di Napoli-Juventus compiendo lo stesso gesto che Simeone ha messo in mostra pochi giorni fa al Wanda Metropolitano Napoli-Juventus si accende, nonostante manchino due giorni all’incontro. Lorenzo Insigne infatti, durante un video pubblicato dall’account ufficiale del Napoli, è stato ripreso mentre mimava il brutto gesto di Simeone messo in mostra nella vittoria del suo Atletico Madrid contro ...

Diego Simeone - Giuseppe Cruciani sta con el Cholo : 'Il Gestaccio alla Juve? Perché non va attaccato' : Non toccate Diego Pablo Simeone, cari tifosi della Juve. A quell' uomo diventato nel tempo più asciutto e magro di quando giocava a pallone ruminando chilometri di prato, qualsiasi bianconero dovrebbe ...

Atletico - Simeone e il Gestaccio : "Chiedo scusa alla gente e alla Juve" : "Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa per il gesto dell'altro giorno e alla Juve. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal il tecnico dell'Atletico ...

Atletico-Juve - il padre di Simeone : 'Il Gestaccio? Non gliel'ho insegnato io' : L'esultanza smodata di Diego Pablo Simeone dopo il gol dell'1-0 di Gimenez nel match contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. Il gesto delle mani posizionate in modo da sottolineare gli ...

Simeone - il Gestaccio e un copione perfetto : il brutto e il bello del Cho : Evviva il «cholismo», abbasso il sessismo. Diego Simeone , detto El Cholo, è un uomo adulto di 48 anni che allena l'Atletico. Grazie alla sua idea di calcio ha strapazzato il collega Allegri e la ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone rischia la squalifica dopo il Gestaccio dell’andata : è recidivo : Diego Simeone potrebbe essere squalificato in vista della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Juventus che si giocherà a Torino L’Uefa sta valutando con attenzione la posizione di Diego Simeone dopo la gara d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei colchoneros, dopo la sua esultanza eccessiva, è stato preso di mira in modo vergognoso sui social, con alcuni teppisti che hanno augurato la morte a lui ed alla ...

Gestaccio Simeone : basta scuse e retorica - lo fece anche Buffon -VIDEO- : Gestaccio Simeone- Un gesto che ha scatenato l’ira e l’incredulità di molti addetti ai lavori. Simeone, attuale allenatore dell’Atletico Madrid, è finito sulla graticola per un gesto, poco elegante, ma decisamente sbagliato definirlo “brutto gesto”, “maleducato” e “incivile”, e vi spieghiamo perchè. Il gesto di Simeone, rivolto ai proprio tifosi, giusto sottolineare questo passaggio, ...

Champions League - Simeone e il Gestaccio dopo il gol dell'Atletico : L'esultanza scatenata dell'allenatore dell'Atletico Madrid dopo il gol dell'1-0 di Gimenez. Il gestaccio ha fatto in pochi minuti il giro del web. Atletico e Juventus si stavano affrontado per il ...

Atletico Madrid - Simeone perde la testa sul gol : Gestaccio verso il pubblico : L'Atletico Madrid di Simeone ha vinto con gran merito contro la Juventus di Massimiliano Allegri, a tratti irriconoscibile. I colchoneros hanno spinto dal primo all'ultimo minuto ma hanno concretizzato nella ripresa con i due gol di Gimenez e Godin. Prima delle reti, però, i padroni di casa si sono sentiti defraudati dalla mancata concessione di un rigore prima, per fallo di mano di Mandzukic, e per l'annullamento del gol dell'1-0 dell'ex Morata ...