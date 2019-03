Fame Zero e diete sane per tutti | vitale il ruolo delle aree urbane

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Includere l’alimentazione e una nutrizione migliore come componenti importanti nella pianificazione urbana è fondamentale per raggiungere lo sviluppo sostenibile, inclusoper, ha affermato oggi il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva.“Dobbiamo confrontarci con le città perché è lì che vive, si alimenta e lavora sempre più gente e dove dobbiamo implementare gli impegni presi a livello globale ” ha sottolineato Graziano da Silva al lancio del documento “FAO’s Framework for the Urban Food Agenda: A holistic approach to ensuring sustainable development” Quadro di lavoro della FAO per l’Agenda dell’Alimentazione Urbana: un approccio olistico per assicurare lo sviluppo sostenibile, NdT.Il Direttore Generale ha anche ricordato che lerappresentano il contesto dove vengono decise ...

