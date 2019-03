Chievo | Pellissier | ' Non voglio chiudere la mia carriera con una retrocessione'

Sergio Pellissier si rammarica per l’annata del suo Chievo Verona : “non avrei voluto chiudere con la retrocessione” : Sergio Pellissier è legatissimo al Chievo Verona e chiuderà la carriera proprio nel club del presidente Campedelli che lo ha accolto come un figlio “Ho la stessa determinazione e la stessa voglia di dimostrare di essere ancora qualcuno. Indubbiamente in quegli anni avevo altre qualità fisiche e di conseguenza riuscivo a dare di più di adesso. Adesso invece, essendo più esperto, riesco a dosare meglio le fatiche e a sfruttare i ...

Chievo - Pellissier si sfoga sui social : “a nessuno importa quello che ci accadrà - anzi molti godono…” : L’attaccante del Chievo ha postato sul proprio profilo Instagram una considerazione molto dura dopo quanto accaduto a Udine Durissimo sfogo di Sergio Pellissier dopo il ko del Chievo contro l’Udinese, maturato in seguito ad una contestata decisione del VAR. Un boccone troppo amaro da mandare giù per lo storico capitano della formazione veneta, intervenuto sui social per dimostrare il proprio malumore con un lungo post: “è ...

Infortunio Pellissier - Chievo in ansia : le ultime da Verona : Infortunio Pellissier – Il Chievo e Di Carlo sono in ansia per il proprio capitano Sergio Pellissier. L’attaccante clivense è infatti uscito al minuto 29 a causa di un Infortunio muscolare: i tempi di recupero ancora non si conoscono, ma non si prospetta nulla di buono. L’età che avanza dell’immenso attaccante, che continua a segnare […] L'articolo Infortunio Pellissier, Chievo in ansia: le ultime da Verona proviene ...

Chievo Fiorentina 2-2 LIVE : il risultato in diretta. Pari di Pellissier - espulso Benassi : Chievo-Fiorentina 2-2 LIVE 4' Muriel, F,, 26' Benassi, F,, 38' Stepinski, C,, 60' rig. Pellissier, C, Chievo, 4-3-1-2, : Sorrentino; Depaoli, Tomovic, 30' Cesar,, Rossettini, Jaroszynski; Leris, 70' ...