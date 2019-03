Abusi su 4 minori | arrestati 2 uomini e 1 donna vicino a Taranto

“Via i pedofili dalla Chiesa”. Ma don Felix - condannato per Abusi su 17 minori - continua a fare il prete : La Chiesa ha scelto la “tolleranza zero” verso i preti pedofili. Per don Felix Cini, però, questo precetto sembra non valere. Nel 2004, il prete di origini maltesi è stato condannato, a Grosseto, a due anni e sei mesi per molestie sessuali su 17 minori e possesso di video pedopornografici. Ritornato a Malta, l’anno scorso ha celebrato la Pentecoste, dove ha persino accompagnato diversi bambini alla prima Comunione.continua a leggere

Abusi su minori - arrestato falso medico : ANSA, - MILANO, 1 MAR - La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cinquantenne per aver compiuto Abusi sessuali nei confronti di ragazze ...

Usa - rapporto shock : Abusi su 5mila migranti minori durante la loro detenzione : Il Dipartimento federale della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha pubblicato uno studio sul periodo 2015-2017: sarebbero migliaia i migranti abusati già a partire dall'amministrazione Obama

Abusi sessuali su minori - il cardinale Pell va in carcere : revocata la libertà su cauzione : Da stanotte il cardinale australiano, ex tesoriere del Vaticano, dichiarato colpevole da una giuria di Abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo verso la fine degli anni '90, l sarà detenuto nella Assessment Prison di Melbourne, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo

Lusso e Abusi sui minori - tutti i guai del cardinale Pell : Il resto è cronaca, con la condanna in primo grado, lui che ribadisce la propria innocenza e la Chiesa che gli conferma la sospensione dall'esercizio del ministero e l'impossibilità di avvicinarsi a ...

George Pell è stato condannato - fu autore di Abusi su minori nel 1996 : La più pesante accusa a suo carico è quella di aver abusato violentemente in sagrestia di due ragazzini, facenti parte del coro quando ancora era arcivescovo della cattedrale di Saint Patrick nella grande città Australiana di Melbourne nel 1996, all'età di 55 anni. Circa un mese dopo, secondo la giuria, lo stesso prelato si sarebbe reso responsabile di un’altra oscena aggressione, questa volta in un corridoio dei sacri palazzi, sempre ai danni ...

Cardinale Pell colpevole di Abusi su ragazzini - il Papa lo sospende : stop a contatti con minori : Il Cardinale , principale consigliere di ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini di 13 anni e sospeso dal Papa: non può celebrare ne avere contatti con minori. È stato condannato ...

«Abusi sui minori sono come i sacrifici umani» : ...quando e come le dichiarazioni d'intento e i buoni propositi che hanno animato questi quattro giorni di lavoro troveranno concreta applicazione nella vita ordinaria delle diocesi di tutto il mondo. ...

Perplessità - critiche e plausi al vertice sugli Abusi sessuali sui minori : Il vertice sugli abusi sessuali sui minori che il Papa ha voluto svolgere a Roma con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo è stato accolto con un ventaglio di posizioni, dentro e fuori la Chiesa. Critici nel corso di tutte e quattro le giornate, l'associazione internazionale di vittime Ending Clergy Abuse, presente a Roma in questi giorni, ha espresso la propria delusione con una conferenza stampa organizzata questa mattina ...

Abusi sessuali su minori - la Chiesa ora prova davvero a sradicare la piaga : Città del Vaticano, 25 febbraio 2019 - Comprensione della portata universale del dramma della pedofilia nella Chiesa , concretezza nella lotta a un crimine che mina la credibilità dell'intero popolo ...

Papa : "Lotta a tutto campo contro Abusi su minori" : "Siamo dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre ...

Nella terza giornata dell'incontro sui minori - il card. Marx indica le priorità per contrastare gli Abusi : I sacramenti trasmettono vera misericordia, mentre l'amministrazione rimane parte delle minutiae di questo mondo". Ma se la fede non può essere amministrata, gli aspetti della gestione della Chiesa ...