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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 06 MARZO 2019 ORE 20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 20:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 06-03-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ORE 19:50 D… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICNO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICNO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA LAURENTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA LAURENTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA AURELIA E, AVANTI, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ...