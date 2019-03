Trento Oggi giornata sulla neve di Anfas alle Viote

Volley - semifinali Coppa Italia oggi (9 febbraio) : programma - orari e tv di Perugia-Modena e Trento-Civitanova : Si apre oggi, sabato 9 febbraio, uno dei fine settimana più importante per la stagione del Volley maschile. Nei prossimi due giorni andranno infatti in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) le Final Four della Coppa Italia 2019 di SuperLega. Edizione all’insegna dell’equilibrio, con due semifinali che annunciano spettacolo e livello tecnico elevatissimo e che vedranno impegnate le quattro migliori formazioni del ...

Oggi manifestazione antirazzista davanti al Comune di Trento : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Sul futuro della Tav scontro aperto Lega-M5S View the ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

Trento-Civitanova oggi - SuperLega volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Proseguono gli scontri diretti in testa alla classifica nella SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Dopo Trento-Perugia due settimana fa e Perugia-Civitanova sabato scorso, il programma della quinta giornata del girone di ritorno offre un altro attesissimo incontro. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 gennaio, si affronteranno infatti Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, nella rivincita della sfida che ad ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA (6 gennaio) : Civitanova e Modena per restare in scia a Trento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle partite valide per la 16^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma quattro incontri dopo il big match giocato ieri con la vittoria di Trento su Perugia: i dolomitici sono balzati in testa alla classifica e ora vantano due punti di vantaggio sui Block Devils, oggi si attendono le risposte di Civitanova e Modena che vogliono rimanere in scia alle due ...