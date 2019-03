Traffico Roma del 06-03-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) VIABILITÀMERCOLEDI 6 MARZOORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. SEGNALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E ABBIMO GIÀ CODE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI E QUELLO DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE PER CURIOSI DAL RACCORSO A VIALE TOGLIATTI NEL POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 16, PAPA FRANCESCO SI RECHERÀ NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO, DOVE AVRANNO INIZIO LE CELEBRAZIONI DELLE “CENERI”. AL TERMINE DELLA FUNZIONE RELIGIOSA DI SVOLGERÀ UNA PROCESSIONE VERSO LA BASILICA DI SANTA SABINA. PERTANTO, GIÀ DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. DOPODOMANI VENERDÌ 8 MARZO TRASPORTO PUBBLICO ...

