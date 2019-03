Stampa spagnola | ' Tifosi del Real contestano Florentino e invocano Ronaldo'

La Stampa spagnola : 'Allerta - l'arbitro di Juve-Atletico lo sceglie un torinese' : La sfida di ritorno di Champions League tra la Juventus e l'Atletico Madrid si sta avvicinando è già iniziano le prime polemiche. In particolare dalla Spagna stanno lanciando un allarme che sembra davvero esagerato. Infatti, il quotidiano As ha messo nel mirino il designatore arbitrale Roberto Rosetti. La stampa spagnola è preoccupata che il designatore arbitrale possa favorire in qualche modo la Juve visto che è piemontese. As ieri titolava: ...

Juventus - Stampa spagnola : bianconeri in vantaggio sull'Inter per Modric (RUMORS) : Le voci di mercato non si fermano mai e spesso la Juventus è al centro di molte indiscrezioni che a volte vengono confermate e altre volte smentite. In particolare negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interessamento dei bianconeri per Luka Modric. Questa notizia tiene banco anche in Spagna e in molti vedono un possibile duello tra Juve e Inter per arrivare al croato. Nella scorsa estate il nome di Modric era stato accostato con forza ...