Reddito di cittadinanza | a Napoli uffici postali vuoti e più gente nei Caf che non sono

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Nel primo giorno utile per presentare la richiesta per ottenere ildi, davanti aglidi Poste Italiane dinon c'era nessuno. O meglio, non c'era alcuna fila. "Siamo praticamentee, invece, ci aspettavamo il caos", ha spiegato un addetto. Piùal CafSecondo quanto riportato da AdnKronos, è sembrato più corposo il raggruppamento di persone nei Caf. "Ma noi potremo provvedere alla compilazione dei moduli per ilditra un paio di giorni se non addirittura lunedì", ha spiegato Ciro Guadagnino, titolare di un Caf del quartiere Pianura, nel capoluogo campano. "Solo venerdì scorso", continua, "è stata firmata la convenzione per la compilazione e invio delditra i Caf nazionali e l'Inps. C'è stato poco tempo per organizzare e informare le sedi territoriali dei Caf e, soprattutto, preparare i programmi ...

davidealgebris : Se sei Bibitaro, puoi fare Ministro Sviluppo. Se sei DJ, il Ministro Giustizia. Se non fai niente, Reddito di Citta… - serracchiani : Bugiardi! Nel decretone il governo M5s-Lega NON ha previsto l’aumento delle pensioni di invalidità! Una beffa: a pa… - FrancescoBonif1 : I 5stelle sono allo sbando, il calo disastroso di consensi li sta mandando in tilt. Dopo la mini Tav e la nuova ana… -