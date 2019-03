Niente straordinari | Eav nel caos | due linee chiuse e forti ritardi

Morbillo - il piano straordinario del governo : Niente concorsi pubblici senza vaccino : La bozza approderà lunedì in Commissione: copertura obbligatoria tra i 19 e i 44 anni. Profilassi per chi vuole entrare nelle forze dell’ordine, nei vigili del fuoco e anche per l’Erasmus

Spazzacorrotti - Saviano : ‘L’onestà va resa conveNiente’. Gomez : ‘Carcere? Deterrente straordinario per colletti bianchi’ : “Il modo reale per poter scardinare la corruzione, ancora prima delle repressione, è rendere conveniente l’onestà. Se ti conviene essere onesto sarai onesto”. Lo ha detto Roberto Saviano, rispondendo a una domanda sulla nuova legge ‘Spazzacorrotti’ come strumento per combattere la corruzione, durate la presentazione del libro Bloody Money, frutto di una collaborazione tra Paper First, collana di libri della Società Editoriale ...