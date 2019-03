L' Italia nella Via della Seta cinese Arriva il no dagli Stati Uniti

Champions League - Porto-Roma : viaggio nella tana di Conceiçao - una pizzeria Italiana : Con un campione del mondo che cucina prima della coppa dei campioni. Portogallo e Italia, prima insieme, poi contro, nello stesso luogo, a distanza di una notte.

Tempesta d'amore - anticipazioni Italiane : il ritorno degli ex protagonisti nella puntata 3000! : Nel corso degli anni quest'ultimo ha infatti scoperti di aver messo al mondo un numero impressionante di figli illegittimi, spesso promossi al ruolo di protagonisti delle varie stagioni. Non è dunque ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : il ritorno degli ex protagonisti nella puntata 3000! : Un ritorno di gruppo di queste dimensioni non si era mai visto! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno alla messa in onda di una puntata che segna un traguardo importante: il raggiungimento dei 3000 episodi. E per questo evento davvero unico assisteremo ad una rimpatriata senza precedenti… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, ...

Football Americano. Warriors Bologna promossi nella prima divisione del Campionato Italiano : Domani, mercoledì 6 marzo, alle 11 nella sala stampa Luca Savonuzzi di Palazzo d’Accursio saranno presentate le novità e la

Carnevale 2019 in Italia : i vari eventi del 5 marzo nella penisola : Carnevale di Venezia 2019 Uno dei più famosi al mondo, avrà inizio con la storica Festa Veneziana sull'acqua nel Rio di Cannoregio. A seguire a Festa delle marie e l'elezione della maschera più bella e dopo il volo dell'angelo in cui la Maria ...

Italia e Israele insieme nella sfida per l'intelligenza artificiale : Italia e Israele - ha continuato - condividono questo punto di vista e si uniranno in una cooperazione che promuoverà la ricerca e rafforzerà l'economia e la sicurezza dei nostri rispettivi paesi e ...

Real Madrid - rumors Italiani per la panchina : Allegri nella lista di Florentino Perez : Manca ancora un po’ al termine della stagione, ma in casa Real Madrid si inizia già a pensare alla prossima. Dopo il triennio super vincente con Zidane in panchina infatti, i blancos non sono ancora riusciti a trovare un sostituto all’altezza del francese, anche alla luce dei risultati negativi in campionato. Non convince Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui. E così il giornale spagnolo As, che sostiene difficile ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Oslo. Francesco De Fabiani ci prova nella 50 km : Dopo le due settimane riservate ai Mondiali di Seefeld, la Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta per ripartire è lo farà dalla mitica collina di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) dove durante il prossimo fine settimana andranno in scena due gare distance. Sabato 9 marzo appuntamento con la leggendaria 50 km maschile a tecnica classica, uno dei pilasti del calendario internazionale e che verrà seguita da una Nazione intera pronta a tifare i propri ...

Il film che ha incassato di più in Italia nella settimana degli Oscar : Non è "Green Book", premiato come miglior film, e nemmeno un altro nominato o una commedia Italiana: è "Dragon Ball Super: Broly"

Anthem debutta in prima posizione nella classifica software Italiana : Nonostante un'accoglienza tiepida da parte della critica internazionale, Anthem di BioWare sembra essere piaciuto ai giocatori italiani. L'ambizioso titolo, infatti, ha debuttato in prima posizione nella classifica settimanale.Il podio viene chiuso da FIFA 19 di EA e da Jump Force, che dalla prima posizione scende in terza.Per i dettagli su Anthem date uno sguardo alla nostra recensione.Leggi altro...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Azzurri anche sfortunati nella manifestazione iridata : Il bottino conclusivo è comunque eccellente, anche se alla vigilia ci si poteva aspettare addirittura qualcosa di più. L’Italia esce dai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia) con tre medaglie: un oro, un argento ed un bronzo. Le prestazioni positive sono state tante, è mancato però quel pizzico di fortuna che sarebbe servito a far volare gli Azzurri nel medagliere: che possa giungere l’anno prossimo in occasione ...

Taekwondo - Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019 : nella seconda giornata esultano Botta - Milani - Ciuchitu e Giacomini : seconda ed ultima giornata di gare a Pisa per i Campionati Italiani di Taekwondo per Categorie Olimpiche. Oggi sul tatami si sono svolti i combattimenti delle restanti quattro Categorie di peso: -80 kg e +80 kg maschili, -67 kg e +67 kg femminili. Andiamo a scoprire i protagonisti odierni. Partiamo dai -80 kg dove rispetta il pronostico Roberto Botta (Esercito), che conquista il titolo battendo in finale Gianluca De Rosa (Olimpo Futurama Tkd) ...

L'Italia nella transizione energetica. La versione di Ricci - Confindustria energia - : Un esempio di economia circolare con una filiera italiana. Va stimolato questo approccio. Riuscirà a prevalere la condivisione in merito al progetto che ha appena tracciato? Questa è la direzione ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 marzo - l’Italia si gioca il podio nella madison maschile e con Confalonieri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si chiuderà con la lotta per le medaglie nella corsa a punti e nel keirin femminile, nella madison e nella velocità maschile. l’Italia proverà a migliorare l’attuale bottino di tre medaglie e chiudere in bellezza con un grande risultato, che potrebbe arrivare nella madison e nella ...