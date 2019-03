Google presenta il progetto Tutto inizia da un' idea

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web : I tre siti web dedicati a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni stanno ricevendo degli aggiornamenti minori per allinearsi ulteriormente al Material Theme. Complessivamente, si tratta di un altro aggiornamento minore che rende i tre editor più coerenti con la home page di Google Drive. L'articolo Google Documenti, Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta XiaoAI Touchscreen - un rivale di Google Home Hub : Nel corso dell'evento in cui sono stati presentati i nuovi flagship Xiaomi, il produttore cinese ha annunciato anche XiaoAI Touchscreen, un rivale di Google Home Hub.

Google presenta Adiantum - il nuovo standard di crittografia dello storage per i dispositivi poco potenti : Google ha presentato Adiantum, la nuova modalità per la crittografia dello storage dedicata ai dispositivi meno potenti, come gli smartphone Android Go.

Google presenta le Trusted Web Activity e la gestione delle app Android in G Suite : Google introduce Trusted Web Activity per gli sviluppatori, e semplifica la vita degli amministratori di G Suite con la gestione delle app Android.

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono il Material Theme sul Web : Il Material Theme di Google è in roll out per i principali strumenti di produttività nella versione Web: Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, nonché Google Sites. L'interfaccia si aggiorna con pulsanti, finestre di dialogo e barre laterali che diventando più leggibili e nitidi.

Tech21 presenta una nuova custodia con tastiera per Google Pixel 3 XL : Evo Type case è una custodia con tastiera integrata per Google Pixel 3 XL: la connessione e l'alimentazione avvengono tramite NFC.

Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande : Per il CES 2019 il team di Google ha deciso di presentarsi con uno stand molto più grande rispetto a quello dell'edizione dello scorso anno