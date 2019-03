Emily Ratajkowski non paga l' affitto | la top model e il marito nei guai

Emily Ratajkowski non paga l’affitto da 2 anni : la modella e il marito denunciati alla Manhattan Civil Court : Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard hanno un patrimonio di 18 milioni di dollari ma, nonostante questo, da due anni non pagano l’affitto del loro loft di New Nork. È quanto riporta il New York Post, secondo cui la modella e il produttore non pagherebbero dal 2017 e ora sarebbero finiti nei guai per colpa di un debito da oltre 120mila dollari. I due si sono sposati nel febbraio del 2018 e vivono in questo loft di 100 metri ...

Emily Ratajkowski senza veli su Instagram : Ebbene sì, Emily Ratajkowski ci ricasca ancora. Poche ore fa la giovane modella ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che hanno lasciato i fan senza fiato. Non c'è da soprendersi che, con ...

La spesa sexy di Emily Ratajkowski : Come raccontava di recente a GQ Australia, Emily Ratajkowski sta puntando sempre di più sulla sua carriera di imprenditrice. Dopo anni di lavoro come modella, esperienza che è stata per lei una scuola in termini di creatività e tecniche di comunicazione, e accanto ai suoi impegni di attrice, influencer e attivista, EmRata - così ormai la chiamano i fan alludendo al suo nickname Instagram -, concentra le sue energie sul suo ...

Emily Ratajkowski fa la spesa in bikini : “Le te**e sono divertenti. A volte fanno male e a volte sono la cosa che mi fa sentire più potere in assoluto”, dichiara Emily Ratajkoswki. Che la modella fosse entusiasta del suo seno, naturale e prosperoso, non è cosa nuova, visto che da anni inonda il suo profilo Instagram di scatti provocanti e “svestiti”. C’è un altro aspetto del suo corpo che Emily Ratajkowski ama mostrare: il fondoschiena. Così, per mettere d’accordo tutti, la star social ...

Emily Ratajkowski - Instagram e la rivoluzione : Emily Ratajkowski non è solo una delle modelle e attrici più sexy degli ultimi 10 anni, ma è anche una pasionaria nel senso migliore del termine, una donna che non solo prende a cuore delle cause di valore politico o sociale, ma le sposa battendosi per esse anche in prima linea. Di persona e sui social. Impegno degno di elogio che però spesso non è stato abbastanza sottolineato dai media. Tanto che, anche di recente, ...

Emily Ratajkowski e le creme di bellezza : ecco quanto spende ogni giorno : Per avere una “pelle splendida” come cantavano gli Afterhours, Emily Ratajkowski è dispostissima a non badare a spese: la supermodella e seguitissima influencer di Instagram americana, che ha posato anche con Chiara Ferragni, ha infatti raccontato nel dettaglio in cosa consista la sua routine di bellezza notturna, elencando tutte le creme e i prodotti vari che le servono per mantenere perfetto il suo incarnato. Ovviamente i media ...

Una sexy Emily Ratajkowski incanta i follower : il vedo-non vedo social è hot [VIDEO] : Emily Ratajkowski fa impazzire i fan: il video bollente della modella statunitense Emily Ratajkowski non si smentisce mai: la modella 27enne statunitense si mostra in tutta la sua bellezza ed estrema sensualità sui social. Emily, proprio qualche giorno fa, ha postato un video su Instagram nel quale si riprende in movenze sensuali, in topless, con la mano a coprire il decolletè. Nessun evidente nudo per la modella statunitense, che ama ...

Emily Ratajkowski - rivelazioni bollenti : "Di notte dormo nuda" : Emily Ratajkowski è sicuramente una delle donne più seguite e amate del mondo dello spettacolo. La bella supermodella e attrice statunitense è sempre molto attiva sui social network e su Instagram ha ...