Con i ladri in casa di notte | Li ho inseguiti | mi hanno minacciato di morte

Prete Con due fucili per difendersi dai ladri : «Credo nella legittima difesa» : Questa storia fa tornare alla mente Don Camillo di Fernandel, che imbracciando un fucile alla finestra, parlava con il Signore spiegando: «Sono solo pallini... piccoli piccoli...». E...

Doppia beffa per Benzema - sConfitta e ladri in casa : Doppia beffa per l’attaccante Karim Benzema, nella giornata di ieri è andata in scena la semifinale di ritorno valida per la Coppa del Re, debacle del Real Madrid che ha perso con il netto risultato di 0-3 dal Barcellona ed è stato eliminato. Inoltre disavventura per il calciatore francese, i ladri hanno approfittato per entrare nella sua casa mentre era in corso la partita al Bernabeu, all momento non si conosce il bottino preso. ...

Sparò a ladri - Salvini inContra in carcere imprenditore Condannato | Anm : così delegittima la magistratura : Il vicepremier: "Pronto ad andare dal presidente Mattarella". La condanna di Angelo Peveri per tentato omicidio è stata di recente confermata in Cassazione

Sparò ai ladri durante un furto : imprenditore Condannato a 4 anni e 6 mesi per tentato omicidio : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per Angelo Pevri, imprenditore piacentino che nel 2011 Sparò a tre ladri che avevano tentato un furto di gasolio nel suo cantiere, ferendone gravemente uno.Continua a leggere

'Io - prof Con i ladri in casa : a Chiaia non c'è più sicurezza' : Sembra facile, ma non lo è. Anche chi vive a Chiaia, il quartiere buono per eccellenza, deve affrontare una quotidiana corsa ad ostacoli. Lo testimonia il reportage pubblicato ieri dal Mattino, lo ...

Ladri in azione Con martelli in un bar : arrivo di vigilantes li mette in fuga : SAN PIETRO VERNOTICO - Ladri in azione nella notte tra ieri e oggi, sabato 9 febbraio, nel bar 'Pronto Pronto' sito in via Lecce a San Pietro Vernotico: ignoti hanno tentato di aprire la porta di ...

Cassiera ipnotizzata a Belluno - i ladri si fanno Consegnare l’incasso : La notizia è stata riportata dal ‘Corriere delle Alpi’, ed è subito rimbalzata sui principali media italiani. Il fatto accaduto ha davvero dell’incredibile ed è successo nel Bellunese, in un negozio specializzato in articoli per il bricolage, dove due malviventi particolarmente abili si sono appropriati del denaro contenuto nel registratore di cassa, sottraendo la somma di 1500 euro. Fin qui, purtroppo, nulla di strano. Ma la notizia si ...