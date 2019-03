Overwatch | nuova patch disponibile per il Public Test Region

Overwatch ci porta a Parigi con la nuova mappa : Blizzrd ha reso disponibile il nuovo aggiornamento 1.33.0.1 per Overwatch, il quale introduce la mappa di Parigi sui server live per PS4, Xbox One e PC. Nuovo aggiornamento per Overwatch La nuova mappa porterà i giocatori ad esplorare la Parigi di Blizzard nella modalità Conquista, proprio come Tempio di Anubi, Industri Volskaya, Hnamura e Colonia Lunare Horizon. Per coloro che non lo sanno, Parigi è la seconda mappa ...

Hasbro presenta una nuova linea di action figure dedicata ad Overwatch : Dopo il recente annuncio della nuova linea di giocattoli di Fortnite, Hasbro è lieta di presentare la sua linea di action figure dedicata ad Overwatch. Nella linea compaiono 9 personaggi del famoso shooter, di seguito potete trovare i vari set:Come riporta Polygon, altre linee comprendono dei mini lancia-dardi basati su Lucio (9,99 dollari l'uno) e una speciale edizione di Monopoli a tema Overwatch. Se siete interessati, segnaliamo l'arrivo di ...

La nuova patch di Overwatch introduce bilanciamenti su alcuni personaggi : Overwatch inizia il nuovo anno con una nuova patch volta a bilanciare alcuni dei personaggi del gioco. Come al solito l'aggiornamento sarà prima testato sui PTR per poi estendersi a tutti.Come riporta Heroes Never Die, ecco la lista delle novità introdotte con l'aggiornamento:Overwatch è disponibile su PC, Xbox One e PS4.Read more…

La nuova short story di Overwatch conferma un dettaglio fondamentale sul Soldato 76 : È stata rilasciata una nuova short story su Overwatch. Come riferisce VG47.com, il lead writer del gioco, Micheal Chu, ha pubblicato un Tweet con un link al racconto, intitolato Bastet.Il testo è molto interessante, perché, oltre ad approfondire il rapporto tra Ana, uno dei membri fondatori di Overwatch, e Jack Morrison, il Soldato 76, si sofferma sulla relazione sentimentale di quest'ultimo con Vincent, suo amore perduto, confermandone così ...