Juve | c' è l' incontro con Deschamps

Mercato Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per il nuovo CR7 : Mercato Juventus – La Juventus guarda al futuro, all’interno di un efficace “amicizia” di Mercato col procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è Joao Felix, centrocampista offensivo o seconda punta classe 1999 del Benfica, per il quale c’è stato un incontro a Torino con il suo agente e il […] More

Juve - Romero come Caldara : nuovo incontro col Genoa per chiudere : incontro PER chiudere - Gennaio è stato il mese in cui l'attuale responsabile dell'area sport bianconera ha schiacciato il piede sull'acceleratore: nei tanti incontri avuti in centro a Milano col dg ...

Juventus - Del Piero sull'incontro con Dybala : 'Abbiamo preso un caffè' : Ieri mattina, Paulo Dybala ha condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva in compagnia di Alessandro Del Piero. L'immagine dell'incontro tra i due numeri 10 della Juventus ha fatto il giro del web e ha fatto impazzire i tifosi juventini. Dybala e Del Piero si stimano molto e Pinturicchio spesso ha usato parole di elogio verso il suo erede. L'argentino ha preso il 10 che fu di Alessandro Del Piero e ha dimostrato di essere l'uomo giusto per ...

Juventus - le foto dell'incontro tra Dybala e Del Piero fanno sognare i tifosi sui social : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Infatti, stamani i bianconeri erano già al lavoro in vista del match di Champions League. Gli allenamenti di questi giorni serviranno a Massimiliano Allegri soprattutto per decidere chi schierare in attacco contro gli spagnoli. In particolare il dubbio più grande è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico ...

Juventus - a tutto Paratici : la verità sul ‘pizzino’ al ristorante e l’assenza di Marotta all’incontro con CR7 : Fabio Paratici in questa stagione si è allontanato dal fido Marotta passato dalla Juventus ai rivali dell’Inter Fabio Paratici ha preso le redini del mercato della Juventus dopo l’addio di Marotta al club. Il dirigente bianconero, intervistato oggi dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato alcuni dettagli delle sue mosse recenti, partendo proprio dall’affare che ha portato Cristiano Ronaldo in maglia juventina. “Alla ...

Calciomercato Juventus - passi avanti per il rinnovo di Rugani : previsto incontro : Un inizio di stagione non troppo semplice, caratterizzato da poco spazio e qualche malumore di troppo esternato anche in più occasioni dal padre. Adesso, però, sembra essere definitivamente tornato il ...

Genoa - incontro con l'agente di Pjaca : tra Juve e Fiorentina - decide il croato : incontro CON l'agente - Dopo i contatti dei giorni scorsi tra Genoa e Juventus, oggi la dirigenza rossoblù ha incontrato Marko Naletilic , agente del croato, come riporta Sky Sport . Un summit utile ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Calciomercato Juventus - previsto incontro con l'agente di Ndombele del Lione : il profilo : Aaron Ramsey, ma non solo. La Juventus continua a guardare con attenzione al futuro, per programmare al meglio quella che sarà la prossima stagione. E gli occhi sono caduti ancora una volta su un ...

La Juve nella tana del Bologna : ecco come fare per seguire l’incontro in Tv : La giornata di oggi è davvero densa di appuntamenti per tutti i calciofili che possono tornare a riassaporare gli impegni ufficiali anche in Italia. Iniziano infatti gli ottadi di finale in programma in gara unica: non sono previste infatti alcune possibilità di errore. A chiudere la giornata dopo gli impegni di Lazio e Milan (clicca […] L'articolo La Juve nella tana del Bologna: ecco come fare per seguire l’incontro in Tv è stato ...

Calciomercato Juventus - Benatia vuole partire. Incontro con Paratici : Calciomercato Juventus, dubbio Benatia- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino nelle passate settimane ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia vuole partire. Incontro con ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare Malcom : incontro con l'agente (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta da tempo trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista dell'Arsenal che piace moltissimo a Massimiliano Allegri per la sua duttilità. La Juventus avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore gallese sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione, ma sta cercando di anticipare il suo arrivo. Ramsey ha infatti il contratto ...

Juve-Fiorentina - si parla di Pjaca : nuovo incontro per deciderne il futuro : Come riportato da Alfredo Pedullà , oggi a Milano c'è stato un incontro tra Fabio Paratici, responsabile dell'area sport del club bianconero, e l'intermediario Fali Ramadani : un primo appuntamento ...