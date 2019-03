Di Francesco | futuro? Conta Roma passi

Roma – Di Francesco mette da parte il suo futuro - solo la Champions nella testa dell’allenatore : “non è la mia partita” : Eusebio Di Francesco e Diego Perotti protagonisti della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma “Voglio riportare l’attenzione sulla Roma, non sul futuro di Di Francesco. L’interesse del Romanista è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai ragazzi e alla grande partita che possono fare. Domani non gioco io, non è la partita ...

Roma - nella notte vertice all'Olimpico : c'è anche Totti. Il futuro di Di Francesco è in bilico : La dirigenza della Roma ha convocato un vertice nella pancia dell'Olimpico dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 nel derby ieri sera. A partecipare, oltre al vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni , l'...

Roma - il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi : Roma, Di Francesco e Monchi: un destino comune -La stagione è ancora tutta da scrivere, in casa Roma si inizia però a pensare già al prossimo anno. Con un finale di campionato e Champions da decifrare la dirigenza giallorossa sta programmando quella che dovrà essere la prossima stagione e, molto probabilmente, conoscerà importanti ribaltoni a livello […] L'articolo Roma, il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi proviene da ...

"Costruiamo il futuro insieme o non ci sarà". Francesco tende la mano al mondo islamico : E davanti a prelati, rabbini e imam provenienti da tutto il mondo, il vescovo di Roma esprime il suo avvertimento per l'umanità: non c'è più tempo da perdere. E neanche alternativa: 'O costruiremo ...

“Costruiamo il futuro insieme o non ci sarà”. Francesco tende la mano al mondo islamico : Conta ciò che ha detto. «O Costruiamo insieme l’avvenire, o non ci sarà futuro». «È giunto il tempo in cui le religioni si spendano con coraggio per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione». Ma conta soprattutto dove lo ha detto. Il contesto è decisivo per cogliere la portata delle parole di Francesco, primo papa a cammi...

Roma - sorprendente decisione di Monchi : ecco quale sarà il futuro di Eusebio Di Francesco : Il direttore sportivo della Roma ha deciso che il match con il Milan non sarà decisivo per il futuro dell’allenatore giallorosso La Roma ha deciso di continuare con Eusebio Di Francesco, nonostante la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo una notte di riflessioni il ds Monchi e il presidente Pallotta si sono convinti a proseguire il rapporto con l’ex Sassuolo, ...

Papa Francesco ai 600mila della Gmg : “Facile criticare i giovani se li priviamo del futuro” : Bergoglio si rivolge ai 600mila giovani della Giornata mondiale della Gioventù a Panama ricordando come "Maria sia l'influencer di Dio. Perché senza alcun dubbio è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Non basta stare connessi per sentirsi riconosciuti e amati, per stare nella rete".Continua a leggere

Papa Francesco sulla morte di 170 migranti : “È un dolore al cuore - cercavano un futuro” : Papa Francesco definisce la morte dei 170 migranti nel Mediterraneo, avvenuta negli scorsi giorni, come un "dolore al cuore": "Penso alle 170 vittime dei naufragi nel Mediterraneo. cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo".Continua a leggere

Papa Francesco commemora i migranti morti nel Mediterraneo : "Cercavano solo un futuro" : "Penso alle 170 vittime naufraghi nel Mediterraneo, cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani, preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus odierno, nel quale ha definito la doppia tragedia nel Mediterraneo tra i suoi "dolori nel cuore".Il secondo riguarda la Colombia, scossa in questi giorni da ...